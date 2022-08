Giovanni Santi, 1494 yılında bugün yaşamını yitirdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:14

Giovanni Santi, 1435 yılında dünyaya gelen 1 Ağustos 1494 tarihinde ise hayatını kaybeden İtalyan ressamdır. Urbino Dükalığının Colbordolo komününde dünyaya geldi. İlk başlarda tüccarlık yaptı, sonrasında Piero della Francesca'dan eğitim aldı. Fiorenzo di Lorenzo'dan etkilenmiş ve Melozzo da Forlì'nin asistanlığını yapmış aynı zamanda iyi arkadaş olmuşlardır.

Federico da Montefeltro'nun (Urbino Dükü) mahkeme ressamlığını yaptı. Döneminin bazı mihrap ardı resimlerinden; ikisi Berlin Müzesinde, bir diğeri Fano, Santa Croce'daki kilisede, biri Londra Ulusal Galerisinde, biri Urbino'daki bir galeride sergilenmekte; ayrıca Beşaret ile ilgili eseri Milanodaki Brera Resim Galerisinde; Mesih ile alakalı tablosu Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi ve Hieronymus ile ilgili eseri Lateran Sarayı'nda sergilenmektedir. Urbino, San Francesco'daki kilisedeki Madonna'da onun eseridir. Urbino'da ölmüştür.





ŞAİR OLARAK SANTİ

Başlarda şiir yazan ve şiirinde, Urbino Dükü Federico III de Montefeltro onuruna bir destan betimleyen, sonrasında resim üzerine bir söylemi takip eden ressam, Mantua ziyareti anılarında, Dük'ün Andrea Mantegna'nın becerisine hayran kalması üzerine "In this splendid and gentle art/ so many have been famous in our century/ that it make others seem destitute" (Bu görkemli ve nazik sanatta/ yüzyılda pek çok kişi meşhur olmuştur/ başkalarını yoksun gibi gösterdi) dizelerini yazmıştır.





Mesih iki melek tarafından desteklenmektedir, c.1490 (Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi)



Santi sonrasında dönemin 27 ünlü ressamını sırası belirsiz olarak sıralamıştır:

* Fra Angelico

* Domenico Ghirlandaio

* Piero ve Antonio Pollaiuolo

* Sandro Botticelli

* Leonardo da Vinci

* Filippino Lippi

* Pietro Perugino

* Luca Signorelli

* Gentile Bellini

* Giovanni Bellini

* Andrea Mantegna

* Andrea del Castagno

* Cosimo Tura

* Piero della Francesca

* Ercole de' Roberti

* Francesco di Pesello

* Masaccio

* Paolo Uccello

* Pisanello

* Domenico Veneziano

* Melozzo da Forlì

* Gentile da Fabriano

* Antonello da Messina

* Jan van Eyck

* Rogier van der Weyden