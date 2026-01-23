2025 yılının son günleriydi. Rastlantı bu ya ikimiz de “Don Kişot” müzikalini görmek için aynı akşamı seçmiştik. Zorlu’da yan yana koltuklardaydık. Oyun başlamadan sohbet ediyorduk. “Zeynep biz kaç yıldır tanışıyoruz?” diye sordu.

“Türkiye’nin tiyatro tarihi kadar” dedim. Şaşırdı, güldü, sevindi, elimi sımsıkı yakaladı. Haldun Dormen’in bana verdiği son armağandı. Onun sonsuzluğa göçtüğü haberini aldığımdan beri ne çok, ne çok eksildiğimizi ve o akşam boyu sohbetimizi tekrar tekrar düşünmeden edemiyorum. Doğrusu şu ki, o tiyatro tarihimize bir armağandı.

Türk tiyatrosunun duayenlerinden, ülkemizde müzikallerin öncülerinden, tüm yaşamını tiyatro sanatına ve tiyatro sanatçılarının yetişmesine adayan, milyonlarca izleyiciye dokunan bir tiyatro insanıydı.

Eğer ülkemizde müzikal tiyatro olayı bunca geliştiyse, onun sayesindeydi. “Sokak Kızı İrma” ile başlayan “Bit Yeniği”, “Şahane Züğürtler”, “Yaygara 70”, “Şen Sazın Bülbülleri”, “Kuşlar”, “Lüküs Hayat”la süren eşsiz bir serüven...

Eğer seyircimiz, bulvar tiyatrosunu bunca benimsediyse onun o komedileri bizim seyircimize uygulamasındaki ustalığından, sahneye kazandırdığı ritim, hız, dinamizm ve enerji ve sinerjidendi.

Bütüncül bir tiyatro insanıydı: oyuncu, yönetmen, yazar ve öğretmendi. Türk tiyatrosuna sayısız oyuncu yetiştirmenin, sayısız gence yol açmanın yanı sıra, kişiliğiyle de hepimize dokundu. Hepimizi etkiledi. Çalışkanlığı, yaşama olan bağlılığı muhteşemdi.

Ne mutlu bize ki, bir Haldun Dormen’imiz oldu, bir Haldun Dormen’imiz var. Önünde sevgiyle saygıyla eğiliyorum.