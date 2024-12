Tom Hanks ile Robin Wright, Forrest Gump’tan 30 yıl sonra Burada’da buluştular

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Otuz yıldan fazladır Robert Zemeckis’in her filmi anlatım, görsel efektler açısından olay yarattı. Geleceğe Dönüş, Forrest Gump, Ölüm Kadına Yakışır, Mesaj, Who Framed Roger Rabbit, Kutup Ekspresi filmlerinde yönetmen animatronik ile dijital efektleri, geleneksel animasyonu gerçek görüntülerle birleştirdi, hareketi yakalama tekniğini uyguladı. Yeniliklere, ileri teknolojiye her zaman açık olan usta son çalışması Burada’da (Here/2024) bu kez Metaphysic şirketinin geliştirdiği yapay zekâ ile oyuncularını gençleştirdi. Zemeckis Richard McGuire’ın Burada adlı grafik romanından uyarladığı dramında 30 yıl sonra Forrest Gump ekibiyle yeniden buluştu: Oyuncuları Tom Hanks, Robin Wright, senarist Eric Roth, görüntü yönetmeni Don Burgess, besteci Alan Silvestri. Yapım bütçesi 50 milyon dolarlık filmde sabit kamera zamanın su gibi akıp gidişini kaydediyor. Film, New Jersey’deki bir mekânın tarihöncesi zamanlardan başlayıp günümüze dek uzanan öyküsünü, ailelerin, kuşakların değişimini anlatır. Bir zamanlar bu yer gökten düşen ateş toplarından kaçan dinazorlarla doluydu, ardından buzul çağı geldi, kıtanın gerçek halkı yerliler yaşadı, ilk göçmenler yerleşti, Amerikan iç savaşı başladı, 20. yüzyıl sevinçler, savaşlarla doluydu.

TEKNOLOJİ VİRTÜÖZÜ ZEMECKİS

Evin salonu ve penceresinden ailelerin kurulmasını, dağılmasını izlerken zamanın akışının titreşimini duyumsarız. Görüntüye giren vinyetler yönetmene bir dönemden öteki döneme geçişi sağlar, mobilyalar, renkler, giysiler, dekorlar, aksesuvarlar değişiverir. Tek mekâna karşın film teatral gösteriye dönüşmez. Grafik romandan uyarlama, zincirleme kararmalar, pencerelere yansıyan izdüşümler çocuk masalları resimlerini anımsatır. Çağlar peş peşe anlatımsal akışkanlıkla belirir. Zemeckis türleri ve zamanı karıştırmayı sever. “Romanda beni en çok orta yaşlı adamın salondaki divanda yatan yaşlı babasına yardım etmesi etkiledi. Roth ve benim için bu görüntü filmin ana noktası oldu” diyen yönetmen 2. Dünya Savaşı’ndan sonra eve yerleşen Young ailesini betimler. Savaş gazisi Al, karısı Rose, çocuklarıyla düşleri ertelemenin pişmanlıklarını yaşarlar. Richard ile Margaret’in aşkı odaktadır.

YAŞAMIN GEÇİCİ DOĞASI

Richard’ı bebekliğinden yaşlılığına, Margaret’i 17 yaşından yaşlılığına dek takip ederiz. Richard’la Margaret’in gençliklerini çekim sonrası sette görmek Tom Hanks’le Robin Wright’ı çok etkilemiş. “Dijital makyaj onların içten, duygusal , benzersiz performanslarından ötürü işe yaradı. Bu teknik uzun bir hazırlık gerektiriyor, çok prova yaptık. Çekimde her ayrıntıyı teker teker yerleştirdik” diyor Zemeckis. Zamanın içine yapılan bu yolculuk geçmişin yükünü, günümüzü ve geleceğin tınısını taşır. Richard yaşlanınca en büyük hobisi resim yapmaya başlar. “Bu evde ömür boyu yaşarım” diyen Margaret Richard’dan ayrılıp kendi düzenini kurar. Kişisel, duygusal, deneysel, yaşama ait film izleyiciyle diyalog içindedir.

Mekân hiç değişmez, hareket eden tek unsur zaman, zamanın karakterler üstündeki etkisidir.

Yaşamın geçici doğasını, “an”da kalmanın ve şimdiye odaklanmanın değerini anlatan, Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery’nin oynadığı Burada gösterime girdi, grafik romanı da yayımlandı.