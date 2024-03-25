Tom Hardy'li 'Venom 3'ün adı ve vizyon tarihi belli oldu...
Tom Hardy'nin başrolünde yer aldığı Venom serisinin devam filminin ismi ve vizyona gireceği tarih belli oldu.
Sony Pictures, hayranların merakla beklediği "Venom" serisinin üçüncü filmi için heyecan veren gelişmeler paylaştı. Yeni film, "Venom: Son Dans" adını taşıyacak ve 25 Ekim 2024'te beyaz perdede izleyicilerle buluşacak.
Bu devam filminde, Tom Hardy'nin ölümcül koruyucu Eddie Brock/Venom rolüyle geri döneceği kesinleşti. Ancak, konu hakkında henüz fazla bilgi verilmedi. Hardy'nin yanı sıra Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo gibi yetenekli oyuncular da filmde yer alacak.
Filmin yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajlı deneyimine adım atan Kelly Marcel bulunuyor. Senaryoyu Hardy ile birlikte geliştiren Marcel, büyük bir merakla beklenen hikayeyi izleyicilere sunacak.
"Venom" serisi, ilk iki filmi olan "Venom" (2018) ve "Venom: Carnage Doğuyor" (2021) ile gişede büyük başarı elde etmişti. Toplamda 1,3 milyar doların üzerinde hasılat elde eden serinin üçüncü filmi, hayranların heyecanını doruk noktasına taşıyor.
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