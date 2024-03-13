İz bırakan kadınlara adanmış 8 film: Cesaretleri, yetenekleri ve idealleriyle tüm dünyaya ilham veren kadınlar...

5. Türkan (2011)

Ülkemizin en önemli figürlerinden biri olan Türkan Saylan'ın hayatını, bilinmeyen yönleriyle ve duygu dolu detaylarıyla birlikte anlatan ilham verici bir belgesel film ortaya çıktı. Tıp bilimcisi, akademisyen ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu olan Saylan'ın, mücadele dolu yaşamı ve toplumsal sorunlarla verdiği çetin savaş, bu belgeselde seyirciyle buluşuyor. Saylan'ın toplumun sağlık ve eğitim konularındaki bilinçlenmesi için verdiği emekler, insanların yaşamında köklü değişimlere neden oldu. Ancak bu yolculuk, kolay olmadı. Engellerle dolu, kimi zaman umutsuzluğa kapılan, ancak asla pes etmeyen bir mücadeleci portresi, Türkan Saylan'ın hayatının belgeselinde adeta can buluyor.

Belgesel, izleyicilere Saylan'ın kişisel ve profesyonel hayatının yanı sıra, topluma bıraktığı mirası ve ilham verici liderliğini de gösteriyor. Türkan Saylan'ın cesareti, kararlılığı ve insan sevgisi, izleyicilere sadece onun değil, aynı zamanda toplumun gücünün ne kadar büyük olabileceğini hatırlatıyor.