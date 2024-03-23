Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti

Şarkıcı Bergen'i katleden Halis Serbest'in 'Bergen' filmi yapımcısı Orchestra Content'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu" iddiasıyla 2 yıl önce açtığı 300 bin TL'lik tazminat favası sonuçlandı. Mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:17
Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti
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Şarkıcı Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, 'Bergen' filminin yapımcısına açtığı tazminat davasını kaybetti.

Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini ve "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu" öne sürüp filmin yapımcısı Orchestra Content’e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık tazminat davası açtı.

Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Orchestra Content’in avukatı Hande Fırat, kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti.

Filmde, davacı Halis Serbest'in ismine yer verilmediğini, bu nedenle iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğunu belirttiği davanın reddini istedi. Halis Serbest ise "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Davanın karar duruşmasında bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. 

NE OLMUŞTU?

Evli olduğu Halis Serbest isimli erkek tarafından 14 Ağustos 1989'da 6 kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4 Mart 2022'de vizyona giren filmle yeniden gündeme gelmişti.

Bergen'in filminin gösterimi, Halis Serbest’in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde iptal edilmişti. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverlerin tepkisine neden olmuştu.


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