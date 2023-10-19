Tom Hardy'nin başrolde olduğu Bikeriders filminin vizyon tarihi ertelendi!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 19:11

Güncelleme: 19.10.2023 - 19:11

1960'lardaki bir motosiklet kulübünü konu alan New Regency dramasında Jodie Comer, Austin Butler ve Tom Hardy rol alıyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; The Bikeriders filminin gösterimi, devam eden oyuncu grevi ve yetenekli oyuncuların herhangi bir tanıtım veya reklam yapmasının yasaklanması nedeniyle ertelendi.

Jodie Comer, Austin Butler ve Tom Hardy'nin başrollerini paylaştığı drama, Telluride Film Festivali'nin açılışı da dahil olmak üzere sonbahar festival turunda birkaç durak yaptıktan sonra 1 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecekti. Bikeriders şimdilik tarihsiz kalsa da bu yılki ödül yarışına katılması hedefleniyor.

New Regency'nin, ilk gösterimlerden gelen geri bildirimlere dayanarak, filmin yeteneklere erişimle en iyi başarı şansına sahip olduğuna inanılıyor.

1960'larda Chicago'daki bir motosiklet kulübünün yükselişini ve düşüşünü anlatan Bikeriders, Danny Lyon'un aynı adlı kitabından uyarlandı. New Regency, "Bikeriders" filminin bir ödül yarışına katılmasını hedefliyor ve film için olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtiyor. Ancak grev ve diğer faktörler, filmin tanıtım ve gösterim tarihini belirsizleştiriyor.