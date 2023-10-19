Radcliffe'den , Marvel hayranları için üzücü açıklama!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 18:42

Güncelleme: 19.10.2023 - 18:44

Harry Potter serisi ile adını duyuran yıldız Daniel Radcliffe, tarzındaki değişikliğin Marvel Sinematik Evreninde Wolverine'i oynamak için olduğu yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

Radcliffe, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair ile yaptığı yalan makinesi testi sırasında, Hugh Jackman'ın Deadpool 3'te yeniden canlandıracağı Wolverine rolünü üstlenmek için kas yaptığı yönündeki söylentilere yanıt verdi. Marvel'in uzun zamandır planlanan X-Men filmi ve Deadpool 3 ile bağlantılı olan Radcliffe, bu olasılığı reddetti. Sebepsiz yere mi şişmanladığı sorulduğunda, "Hayır. Evet! Kaslandım çünkü takıntılıyım ve bunu yapmak istiyorum... ailemi gördünüz, onlar çılgın fitness insanları. Yani bu bana geçti... ama hayır, Wolverine yok. Gururum okşandı ama hayır." şeklinde cevapladı.

Pek çok hayran Radcliffe'i MCU'da Logan'ı canlandırması için favori olarak görüyor ve onun fiziği ve oyunculuk yeteneklerinin bu rol için ideal olduğuna inanıyordu. Buna ek olarak, yakın tarihli bir rapor Radcliffe'in Deadpool 3'te Jackman ve Ryan Reynolds'la birlikte gizli bir rolü olabileceğini iddia etti ve Daniel Richtman, Radcliffe'in üçüncü filmde rol aldığını iddia etti.

Jackman, Wolverine rolünden emekli olduktan sonra geçen yılın eylül ayında Reynolds'la birlikte role geri döndüğünü açıklamış ve Deadpool 3'e dahil olduğunu doğrulamıştı. Yaklaşan süper kahraman filminin çekimlerinden gelen kamera arkası fotoğrafları, Jackman'ın 2017 yapımı Logan'dan bu yana ilk kez kötü karakteri canlandırırken çizgi romanlara uygun bir Wolverine kıyafeti giydiğini gösterdi.

CBR'ın haberine göre; Reynolds Wade Wilson, rolünü yeniden canlandırırken Morena Baccarin ve Karan Soni de filmde yer alacak. Deadpool 3'te yer alacağı söylenen tek sürpriz isim Radcliffe değil; ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in de adı geçiyor.

DEADPOOL 3'ÜN GECİKME RİSKİ VAR

Deadpool 3, kısa süre önce prodüksiyonu askıya alan SAG-AFTRA grevi nedeniyle ertelenmiş bir vizyon olasılığıyla karşı karşıya. Yönetmen Shawn Levy filmle ilgili son yorumlarıyla üçlemenin prömiyer planlarındaki belirsizliği daha da arttırdı.