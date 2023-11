Tom Hiddleston'dan yeni film: 'The Life of Chuck', korku severlere farklı bir bakış sunuyor

Yayınlanma: 18.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 00:00

Mike Flanagan'ın yönettiği yeni Stephen King uyarlaması "The Life of Chuck", başrolde yer alan Tom Hiddleston tarafından tanıtıldı. Hiddleston, filmdeki deneyimini ve senaryonun eserinin yazarı Stephen King'in eserlerine olan benzerliğini vurguladı.

Hiddleston, "The Life of Chuck" çekimlerini tamamladığını ve Mike Flanagan, ekip ve oyuncu kadrosuyla harika bir zaman geçirdiğini belirtti. Filmdeki "sıcaklık" ve "ruh"un, ona Stephen King'in "The Shawshank Redemption"u anımsattığını ifade etti. King'in eserlerindeki hayat dolu ve sıcak anlatım tarzının, "The Life of Chuck" senaryosunda da bulunduğunu söyledi.

Mike Flanagan, özellikle korku türünde başarılı yönetmenlerden biri olarak bilinir ve daha önce King'in eserlerinden uyarlamalar yaptı. Hiddleston'ın açıklamaları, Flanagan'ın "The Life of Chuck"ı sadece korku türüne ait olmayan, derinlikli ve dokunaklı bir film olarak yönetme çabasını gösteriyor.

"The Life of Chuck", Stephen King'in "If It Bleeds" adlı romanından uyarlandı ve başrollerde Tom Hiddleston, Matthew Lillard, Kate Siegel, Rahul Kohli, Karen Gillan, Samantha Sloyan ve Mark Hamill gibi isimleri bulunduruyor. Film, izleyicilere sadece korku değil, aynı zamanda duygusal bir deneyim sunmayı amaçlıyor.