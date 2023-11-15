Pera Müzesi’nde ücretsiz film gösterimleri

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:28

Pera Müzesi Film ve Video Programları, UNDP Istanbul Regional Hub ve Columbia Global Centers Istanbul işbirliği ile sunulan, dünyanın farklı yerlerinden çeşitli sosyal meselelere odaklanan hikâyeleri takip eden programdaki tüm filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek, gösterim sonrası söyleşiler ise İngilizce olacak.

ReelLife seçkisinin ilk filmi 16 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Through the Night adlı belgesel, 24 saat açık bir kreşte yolları kesişen karakterler üzerinden, çalışma kültürünün yükünü taşıyanlara mercek tutuyor. Gösterimin ardından yönetmen Loira Limbal, UNDP Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Ilaria Mariotti ve Cinsiyet Eşitliği ve Bütçeleme Uzmanı Özgün Akduran Erol’un katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecektirecek.

Kolektif travma ve direnişin portresini sunan Landfall filmi, borç kriziyle boğuşurken güçlü bir kasırgayla yıkıma uğrayan Porto Riko'yu merceğine alıyor. Biri çevresel, diğeri ekonomik bu iki fırtınanın akrabalığını inceleyen film, yerel sakinlerin ve dışarıdan gelen “yardımcıların” ütopik iyileşme arayışlarını bir araya getiriyor. Film gösteriminin ardından 30 Kasım’da yönetmen Cecilia Aldarondo, UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi İklim Değişikliği ve Afet Direnci Ekibi Takım Lideri Stanislav Kim ile sosyal bilimci ve kent araştırmacısı Murat Güney’in katıldığı bir söyleşi yapacak.

İKLİM KRİZİNİN TARAFLARI

Programın son filmi Delikado, iklim krizinin gölgesinde, ekonomik kalkınma ile çevre arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapan tropik bir adayı merkezine alıyor. Filipinler'in en yeni turizm merkezlerinden Palawan’da geçen belgesel, ülkenin “son ekolojik sınırı”nı yok etmek isteyen politikacılara ve iş insanlarına karşı mücadele eden üç çevre aktivistinin hikâyesini aktarıyor. Yönetmen Karl Malakunas, 12 Aralık'da UNDP Yönetim ve Barış İnşası Lideri Robert Bernardo ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomi ve sürdürülebilirlik uzmanı Begüm Özkaynak’ın katılacağı söyleşiye katılacak.