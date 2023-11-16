Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Ballad of Songbirds and Snakes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Senaristliğini Michael Arndt ve Michael Lesslie üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim?
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, "Açlık Oyunları" serisinin öncesine odaklanacak.
Coriolanus Snow'un (Tom Blyth) Panem'in zalim Başkanı olmadan yıllar önce, 18 yaşında olduğu döneme dönüyoruz. Genç Coriolanus yakışıklı ve çekicidir. Snow ailesi zor zamanlar geçirmiş olsa da Onuncu Açlık Oyunları için bir akıl hocası olarak seçildiğinde kaderinde bir değişiklik şansı görür, ancak yoksul 12. Mıntıka'dan haraç kızı Lucy Gray’e (Rachel Zegler) akıl hocalığı yapmakla görevlendirilince sevinci kursağında kalır.
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Blyth - Coriolanus Snow
Rachel Zegler - Lucy Gray Baird
Hunter Schafer - Tigris
Peter Dinklage - Dean Casca Highbottom
Viola Davis - Dr. Volumnia Gaul
Jason Schwartzman - Lucky Flickerman
Josh Andrés Rivera - Sejanus Plinth
Ashley Liao - Clemensia Dovecote
Mackenzie Lansing - Coral
Flora Li Thiemann - Livia Cardew
Nick Benson
Dexter Sol Ansell
Rosa Gotzler
Clemens Schick
Fionnula Flanagan
Athena Strates
Joshua Kantara
Amélie Hoeferle
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, 17 Kasım Cuma günü beyazperdedeki yerini alacak.
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