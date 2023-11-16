Yayınlanma: 16.11.2023 - 23:28

Güncelleme: 16.11.2023 - 23:28

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Senaristliğini Michael Arndt ve Michael Lesslie üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim?

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, "Açlık Oyunları" serisinin öncesine odaklanacak.

Coriolanus Snow'un (Tom Blyth) Panem'in zalim Başkanı olmadan yıllar önce, 18 yaşında olduğu döneme dönüyoruz. Genç Coriolanus yakışıklı ve çekicidir. Snow ailesi zor zamanlar geçirmiş olsa da Onuncu Açlık Oyunları için bir akıl hocası olarak seçildiğinde kaderinde bir değişiklik şansı görür, ancak yoksul 12. Mıntıka'dan haraç kızı Lucy Gray’e (Rachel Zegler) akıl hocalığı yapmakla görevlendirilince sevinci kursağında kalır.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Blyth - Coriolanus Snow

Rachel Zegler - Lucy Gray Baird

Hunter Schafer - Tigris

Peter Dinklage - Dean Casca Highbottom

Viola Davis - Dr. Volumnia Gaul

Jason Schwartzman - Lucky Flickerman

Josh Andrés Rivera - Sejanus Plinth

Ashley Liao - Clemensia Dovecote

Mackenzie Lansing - Coral

Flora Li Thiemann - Livia Cardew

Nick Benson

Dexter Sol Ansell

Rosa Gotzler

Clemens Schick

Fionnula Flanagan

Athena Strates

Joshua Kantara

Amélie Hoeferle

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, 17 Kasım Cuma günü beyazperdedeki yerini alacak.