Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü Nihat Korkmaz İlkokulu'na verildi

Yayınlanma: 07.05.2023 - 14:11

Güncelleme: 07.05.2023 - 14:11

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Köy Enstitüleri'nin felsefesi ve ilkeleri ile uyuşan eğitim uygulamalarını özendirmek amacıyla ilk kez bu yıl konulan İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü için önerilen uygulamalar gözden geçirildi. Bunlar arasında dikkat çeken Bursa İnegöl Çitli Mahallesi Nihat Korkmaz İlkokulu'na bir heyet gönderilerek inceleme gezisi yapıldı.

Uygulamalara öncülük eden Okul Müdürü Erçin Celaloğlu’ndan, okulda yapılan "öğrencilere, gençlere ve yetişkinlere" yönelik eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi alınarak değerlendirilmesi sonucunda vakıf yönetimi, okuldaki uygulamalara ödül verilmesine oybirliği ile uygun gördü.

Okulda gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şu şekilde:

Okulda ahşap ve metal işliği oluşturuldu. Çeşitli yarışmalara katılarak alınan ödüllerle işliklere yeni makineler alındı. Doğa ve hayvan bakımı, yaşam becerileri, görsel sanatlar ve teknoloji olmak üzere işlik sayısı artırıldı.

Meyvecilik konusunda bölgedeki genç ve yetişkinlere eğitimler ve uygulama alanları sunuldu. Bölgedeki veliler için tarım, bahçe kurulumu, çilekçilik, ipekböcekciliği gibi kurslar açıldı. Örnek bahçe oluşturuldu.

Kurulan Köy Yaşam Merkezi'nde reçelden meyve kurusuna 12 kalem ürün elde edildi. Okulda, ekmek makinesi, meyvelerin kabuk ve çekirdeklerini ayrıldığı makineler ve vakumlu paketleme makinesi bulunuyor.

Öğrencilerin serbest etkinlik derslerinin haftada 2 saatini işliklerde beceri eğitimi ile geçirmesi sağlandı. Ahşap oyuncak tasarlayıp özgün düşünme yetileri geliştirildi.

Yapılan çalışmalar sonrası, öğrencilerin okul devamsızlıkları ortadan kalktı, özgüvenleri gelişti. Öğrenciler, okulda ve dersliklerde kullandıkları kırılan bozulan eşyaları onarmasıyla ( musluk, askı , kapı kolu , kilitler, vb.) el becerileri arttı, onardıkları eşyayı korumaya başladılar. Ayrıca öğrencilerin teknoloji işliğinde, robotik kodlama eğitimi ile kendi oyunlarını tasarladıkları bile izlendi.

Öğrenciler, atık yağ ile sabun, meyve ve sebze artıklarındandan kompost gübre yapmayı öğrendiler.

Ödül, Tonguç'un ölüm yıldönümü olan 23 Haziran'da uygulamaları gerçekleştiren okul yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla yapılacak bir törenle verilecek.



