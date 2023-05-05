Genco Erkal 22. Vehbi Koç Ödülü'ne layık görüldü: 'Tek dileğim 21 yıldır üzerimize çöken bu karabasandan kurtulmak!'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 16:11

Vehbi Koç Vakfı tarafından her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verilen ödülü Divan Kuruçeşme’de düzenlenen törenle usta sanatçı Genco Erkal'a takdim edildi.

Sanatçı Erkal, ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un elinden aldı.

"İFTİHAR EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer M. Koç, Erkal'ın sanatçılığına dair, "Tiyatro tarihimizdeki şerefli yerlerini alan, ülkemizde tiyatro sevgisinin yerleşmesinde ve geleceğin tiyatro sanatçılarının yetişmesinde büyük emekleri olan Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, bugüne kadar çok sayıda kıymetli ödüle layık görüldü. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Koç Topluluğu için çok anlamlı olan Vehbi Koç Ödülü'nü değerli Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na takdim etmekle iftihar ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"64 YILLIK SANAT HAYATIMIN DORUK NOKTASINA ULAŞMIŞ GİBİYİM"

Erkal "Kuruluşundan bu yana sağlık, eğitim ve kültür alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren, toplumda saygın yeri olan Vehbi Koç Vakfından bu imrenilen ödülü almak benim için büyük onurdur. Bu ödülle 64 yıllık sanat hayatımın doruk noktasına ulaşmış gibiyim" ifadelerini kullandı.

Ödül için Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür eden, "belgeselde hakkında dile getirilen övgülerden utandığını" söyledi.

GENCO ERKAL'DAN '14 MAYIS' MESAJI

Erkal, "Tek dileğim, 10 gün sonra, 15 Mayıs'ta, 21 yıldır üzerimize çöken bu karabasandan kurtulmak ve aydınlık bir ülkeye ulaşmaktır" dedi. Erkal'ın bu sözleri, davetlilerin önemli bir bölümü tarafından alkışlandı.

Sahnede Tülay Günal ile Güneşin Sofrası performansını sergileyen Erkal'ın o anlardaki sözleri de gündem oldu.

Erkal, "Ay'a gidilecek, Ay'a... Daha ötelere... Teleskopların bile görmediği yere... Ama şu dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak? Ne zaman emretmeyecek kimse kimseye, ne zaman umudunu çalmayacak kimse kimsenin... Ne zaman... 14 Mayıs" diye konuştu.

Vehbi Koç Ödülü, Vehbi Koç'un yaşamı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında Türkiye'nin yetiştirdiği veya gelişimine katkıda bulunduğu örnek insanları ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl takdim ediliyor.

Prof. Dr. Filiz Ali’nin başkanlığını yaptığı seçici kurulda, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Ersen Gürsel, Prof. Dr. Ahu Antmen ve Alin Taşçıyan yer aldı.