Tosca operası Mersin'de sahnelenecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Tosca operasını sahneleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 19:31
Tosca operası Mersin'de sahnelenecek
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasını 7 Mayıs'ta Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneleyecek. Etkinliğin orkestra şefliğini Orkhan Hashimov üstlenecek.

Kenan Korbek'in rejisiyle sahnelenecek eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Tarı Deniz, koro şefliğini Anıl Aydın ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz yapacak.

MDOB orkestrası, çocuk korosu, solistler ve koro sanatçıları, bu önemli eserin sahne performansını gerçekleştirecek.


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