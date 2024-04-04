Antalya DOB'un 25. yıl gala gecesi: Opera ve bale şöleni!

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan Antalya Devlet Opera ve Balesi, sanatseverler ile buluşacak.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:52
Antalya DOB'un 25. yıl gala gecesi: Opera ve bale şöleni!
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla özel bir konser olan"25. Yıl Gala Gecesi"ni düzenliyor. Gala konseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da gerçekleştirilecek ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde sahne alacak sanatçılar arasında soprano, mezzo soprano, tenor, bariton ve bas bariton gibi farklı vokal tiplerinden birçok yetenekli isim bulunuyor. Ayrıca bale sanatçıları da performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Programda, "Kaderin Gücü", "Figaro'nun Düğünü", "Sevil Berberi", "Don Pasquale", "Lucia di Lammermoor", "İl Trovatore", "Macbeth", "La Boheme", "Carmen", "Madame Butterfly", "Şen Dul", "Aida" ve "Kamelyalı Kadın" operalarından seçilen bölümler ile "Fındıkkıran", "Giselle" ve "Pandemic" bale eserlerinden parçalar yer alacak.

Orkestrayı şef Hakan Kalkan, Lorenzo Castriota ve Ömer Yöndem yönetirken, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlenecek. Konserin ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından gerçekleştirilecek. Sanatçılar, Antalya DOB korosunun eşlik ettiği bu özel gecede seyircilere unutulmaz bir performans sunmayı hedefliyor.


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