Trabzon'da anlamlı buluşma: Şair ve mimar M. Özer Ciravoğlu doğum gününde anılacak

Trabzon’un kültür, sanat ve edebiyat hafızasında önemli bir yere sahip olan şair ve mimar M. Özer Ciravoğlu, doğum gününde anlamlı bir imza günü etkinliğiyle yad ediliyor. Trabzon Sanatevi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, Ciravoğlu’nun yaşam öyküsünü, sanata bakışını, dostluklarını ve kent belleğinde bıraktığı izleri yansıtan “Uzunsokak’ta Kahkaha” adlı eser okurlarla buluşacak.

Öner Ciravoğlu ve Ömer Faruk Ciravoğlu tarafından titizlikle derlenen kitap, “Anı ve Tanıklıklarla Şair, Mimar M. Özer Ciravoğlu” alt başlığını taşıyor. Eser, yalnızca bir sanatçının biyografisini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Trabzon’un dönemsel kültür ve edebiyat iklimine de ışık tutarak kentin toplumsal hafızasını görünür kılıyor.





İKİ ESER BİRDEN İMZALANACAK

Vefa niteliğindeki bu özel etkinliğe, kitabın derleyenlerinden Ömer Faruk Ciravoğlu da katılım sağlayacak. Ciravoğlu, imza gününde okurlarla bir araya gelerek söyleşirken, aynı zamanda “Titrek Hamsi Örgütü” adlı kitabını da edebiyatseverler için imzalayacak.

M. Özer Ciravoğlu’nun anısını yaşatmayı ve kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan imza günü, 1 Temmuz Çarşamba günü 16.00–18.00 saatleri arasında Trabzon Sanatevi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Bilgileri:

Yer: Trabzon Sanatevi

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Özgür Caddesi No:16 / Trabzon