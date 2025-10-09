Trabzon Oda Tiyatrosu Yeni Sezonu “Kleopatra’ya Ne Oldu?” ile Açıyor

Geçtiğimiz sezon büyük ilgiyle izlenen oyun, dört aylık yoğun bir prova sürecinin ardından sahneye taşınmıştı. Kadının tarih boyunca süregelen var olma mücadelesini, antik çağın efsanevi figürü Kleopatra üzerinden ele alan eser, izleyiciyi hem geçmişe hem bugüne bakan bir aynanın karşısına oturtuyor. Gündüz kuşağı programlarından mitolojik sahnelere uzanan yapısı, oyuna hem hiciv hem de dramatik derinlik kazandırıyor.

Eserin yazarı Ali Cüneyd Kılcıoğlu, kadın kimliğinin tarihsel dönüşümünü keskin bir ironiyle kaleme alırken; yönetmen koltuğunda oturan Ceyhun Gen, klasik anlatımı çağdaş sahne teknolojisiyle harmanlayarak güçlü bir sahne dili kuruyor.

Tek kişilik oyunda Kleopatra’yı canlandıran Meltem Pul, seyircilerden tam not alıyor. Performansı “genç oyuncular için bir oyunculuk dersi” olarak değerlendirilen Pul, tarihin en tartışmalı kadın figürlerinden birine hem zarafet hem de direniş gücü kazandırıyor.

Trabzon Oda Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahir Elvan’ın sanat yönetiminde sahnelenen oyun, yalnızca sanatsal değil, toplumsal bir duyarlılığa da sahip. Elvan, yeni sezonda da bilet gelirlerini çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vakıflara bağışlayacaklarını belirterek tiyatronun toplumsal sorumluluk misyonunu sürdüreceklerini vurguladı.

Oyun, Haluk Ongan Sahnesi ve Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yeniden sahnelenmeye hazırlanıyor. Ardından İstanbul ve Ankara turneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Temmuz ayında Trabzon seyircisiyle ilk kez buluşan “Kleopatra’ya Ne Oldu?”, eleştirmenlerden tam not almış, sahne diliyle izleyiciyi derinden etkilemişti.

Yeni sezonda Trabzon Oda Tiyatrosu, bu yapıtla bir kez daha sanatın dönüştürücü gücünü sahnede hissettirmeye kararlı görünüyor.