Trabzon Oda Tiyatrosu'ndan 'İçimde Sanat Var' projesi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:12

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:12

Trabzon Oda Tiyatrosu, "İçimde Sanat Var" projesiyle sanatseverleri buluşturuyor. Trabzon Oda Tiyatrosu, Avrupa Birliği Projesi olan CultureCIVIC kapsamında "İçimde Sanat Var!" adlı anlamlı bir sanat projesine imza attı. Proje kapsamında, 13 farklı branşta ücretsiz "Atölye Çalışmaları" gerçekleştiren tiyatro, sanatın gücünü geniş kitlelere taşıdı. Doğaçlama, beden kimlik, öğrenmeyi öğrenme, hayali hayatlar, empati, yaratıcı drama, yoga, spor ve beslenme, içimin mimarisi, bireysel yazma, temel tiyatro, bireysellik-sosyallik, sağlıklı yaşam, bir karakter yaratma ve heyecanı kontrol etme atölyeleri, sanatseverlerin katılımıyla renkli ve interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca, Maçka, Akçaabat, Yomra ve Arsin ilçelerinde çocuklarla buluşan Trabzon Oda Tiyatrosu, Uzman Psikolog Samet Türedi'nin ücretsiz "Psikoloji Seminerleri" ile yüzlerce çocuğa destek sağladı. Projenin önemli bir ayağını oluşturan "İlk Portre" adlı tiyatro oyunu, 7 Ocak saat 19.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. TOT Genel Sanat Yönetmeni Mahir Elvan, projenin başarısını vurgulayarak, "İçimde Sanat Var!" projesinde yetişen genç ekip ile sahneleyecekleri bu oyunun ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacağını belirtti. Elvan, projenin sona ermesinin ardından "Tiyatro İyileştirir" mottosuyla sosyal sorumluluk ve sanatsal projelere devam edeceklerini ifade etti. Trabzon Oda Tiyatrosu, bu anlamlı projeleriyle sanatın yaşamı iyileştirme potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.