Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başlıyor

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:23

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:23

Bugüne dek Yunanistan, İran, Fransa, Slovenya, Çin Halk Cumhuriyeti gibi birçok ülkeden tiyatro topluluklarını ağırlayan festival; dünya çapında ünlü yönetmenler ve oyun yazarlarıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları, söyleşiler, konferanslar ve sergilerle giderek daha da zenginleşiyor. 2005 yılında Ermenistan ve Azerbaycan'ın ortak katılımı ile sanatın birleştirici ve barışçıl gücü bir kez daha vurgulanmıştı.

Festival, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sanatın evrensel diliyle pekiştirilmesine öncülük ederken, bu yıl da zengin bir programla Trabzon'un farklı sahnelerine yayılacak.

Festival Programından Öne Çıkanlar:

* 2 Mayıs Cuma: "Disconcerto" – Orthemis Orchestra (İspanya)?

* 3 Mayıs Cumartesi: "Medea Material" (İstanbul DT), "Mağara Kadını" (Bursa DT)?

* 4 Mayıs Pazar: "Ölümün Yalın Hali" – I Gordi Teatro Franco Parenti (İtalya), "Üç Kedi Bir Dilek" – Filozof Çocuklar Projesi (Adana DT)?

* 6-7 Mayıs: "Savaş Bebeği" – Yllana (İspanya)?

* 8-9 Mayıs: "Hatıra: Bella ve Chagall'ın Uçuşu" – Fransales Thereses (Fransa)?

* 11 Mayıs: "Beyaz Gemi" – Zhumat Shanın Shymkent Şehri Akademik Kazak Dram Tiyatrosu (Kazakistan)?

* 13 Mayıs: "Takipçi" – Liberty Theatre (Gürcistan)?

* 15 Mayıs: "Gerisi Sessizlik..." – Teatrul Fara Nume (Moldova)?

Festivalin sahneleri arasında Atapark Haluk Ongan Sahnesi, Hüseyin Kazaz Sahnesi, Trabzon Sanatevi Sahnesi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve Erol Günaydın Kültür Merkezi yer alıyor.

Tiyatro severler, festival kapsamında farklı ülkelerden oyunları keşfederek, sanat dolu unutulmaz bir deneyime ortak olacak.