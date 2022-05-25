Trabzon’un şiiri ve öyküsü Ankara’da

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde, 26-29 Mayıs’ta yapılacak olan Ankara Trabzon Günleri, edebiyat etkinlikleriyle iki kentin yazın yaşamını bir araya getirecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:38
Trabzon’un şiiri ve öyküsü Ankara’da
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Eğitimci, şair ve yazar Mehmet Kuvvet, Ankara Trabzon Günleri kapsamında 27 ve 28 Mayıs’ta başkentli edebiyat severlerle buluşacak.

Kuvvet, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Ankara Trabzon Günleri’nde başkentlilerle bir araya gelecek.

Kuvvet, 27 Mayıs Cuma günü, saat 14.00’te, Trabzon Valiliği standında “Trabzon’dan Öyküsel Portreler” adlı “öykü anlatı-gösteri” etkinliğini gerçekleştirecek.

Kuvvet, 28 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.00’te ise Zekeriya Saka ile hazırladığı ve Neslihan Eyüboğlu’yla birlikte sunacağı “Trabzon Şiirinin Esin Kaynakları” isimli şiir dinletisi ve slayt gösterisini Ankaralılarla buluşturacak.

Kuvvet, bu etkinliğin ardından Trabzon Sanatevi standında kitaplarını imzalayacak.


Mehmet Kuvvet

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