Trabzon’un şiiri ve öyküsü Ankara’da

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:38

Eğitimci, şair ve yazar Mehmet Kuvvet, Ankara Trabzon Günleri kapsamında 27 ve 28 Mayıs’ta başkentli edebiyat severlerle buluşacak.

Kuvvet, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Ankara Trabzon Günleri’nde başkentlilerle bir araya gelecek.

Kuvvet, 27 Mayıs Cuma günü, saat 14.00’te, Trabzon Valiliği standında “Trabzon’dan Öyküsel Portreler” adlı “öykü anlatı-gösteri” etkinliğini gerçekleştirecek.

Kuvvet, 28 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.00’te ise Zekeriya Saka ile hazırladığı ve Neslihan Eyüboğlu’yla birlikte sunacağı “Trabzon Şiirinin Esin Kaynakları” isimli şiir dinletisi ve slayt gösterisini Ankaralılarla buluşturacak.

Kuvvet, bu etkinliğin ardından Trabzon Sanatevi standında kitaplarını imzalayacak.

