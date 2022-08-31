TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

Kültür sanat kanalı TRT 2'de, eylül ayı boyunca her akşam farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:29
TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, sinema dünyasında önemli yeri olan filmlerle ödüllü yapımlar ekrana gelecek.

Sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:

* 1 Eylül 22.00 "Poppie Nongena" (Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu)

* 2 Eylül 22.00 "Like Sunday, Like Rain" (Yağmurlu Bir Pazar)

* 3 Eylül 22.00 "İki Şafak Arasında"

* 4 Eylül 22.00 "The Hunter" (Avcı)

* 5 Eylül 22.00 "Jamaica Inn" (Jamaika Hanı)

* 6 Eylül 22.00 "Rusari Abi" (Mavi Yaşmaklı)

* 7 Eylül 22.00 "Güvercin"

* 8 Eylül 22.00 "Mandariinid" (Mandalina Bahçesi)

* 9 Eylül 22.00 "On the Waterfront" (Rıhtımlar Üstünde)

* 10 Eylül 22.00 "A Pal utcai fiuk" (Pal Sokağı Çocukları)

* 11 Eylül 22.00 "Deux jours, une nuit" (İki Gün ve Bir Gece)

* 12 Eylül 22.00 "The Lady Vanishes" (Kaybolan Kadın)

* 13 Eylül 22.00 "Piremardha Nemimirand" (Ölümsüzler Köyü)

* 14 Eylül 22.00 "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar"

* 15 Eylül 22.00 "Rumba"

* 16 Eylül 22.00 "Risttuules" (Rüzgarların Arasında)

* 17 Eylül 22.00 "Belgen" (Dalga)

* 18 Eylül 22.00 "A Birder's Guide to Everything" (Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi)

* 19 Eylül 21.30 "Mon oncle d'Amerique" (Amerikalı Amcam)

* 20 Eylül 21.30 "Kömür"

* 21 Eylül 21.30 "Yol Kenarı"

* 22 Eylül 21.30 "Bunuel en el laberinto de las tortugas" (Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde)

* 23 Eylül 21.30 "The Help" (Duyguların Rengi)

* 24 Eylül 21.30 "Ballada o Soldate" (Askerin Türküsü)

* 25 Eylül 21.30 "American Violet" (Amerikan Menekşesi)

* 26 Eylül 21.30 "The Chaplin Revue" (Şarlo Revüsü)

* 27 Eylül 21.30 "Koshtargah" (Mezbaha)

* 28 Eylül 21.30 "The Pigeon Thieves" (Güvercin Hırsızları)

* 29 Eylül 21.30 "Museo" (Müze)

* 30 Eylül 21.30 "Hidden Figures" (Gizli Sayılar)


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