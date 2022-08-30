Senden Bana Kalan filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Senden Bana Kalan filmi nerede çekildi? Senden Bana Kalan filminin IMDb puanı kaçtır?
17 Nisan 2015 yılında vizyona giren Senden Bana Kalan filminin yönetmen koltuğuna Abdullah Oğuz oturmuştur. Senden Bana Kalan filmi, televizyon ekranlarında sinemaseverler ile sık sık buluşan yapımlardan. Peki, Senden Bana Kalan filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Senden Bana Kalan filmi nerede çekildi? Senden Bana Kalan filminin IMDb puanı kaçtır?
Romantik ve drama türünde bir yapım olan Senden Bana Kalan filminin senaristliğini Levent Kazak yapmıştır. Başrollerini Ekin Koç ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı film, 2006'da çekilen Güney Kore yapımı "Bir Milyonerin İlk Aşkı" isimli filmden uyarlanmıştır.
SENDEN BANA KALAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Senden Bana Kalan filminde, ayrı dünyanın insanları olan iki zıt karakterin, bir tesadüfle başlayan aşk hikâyesi anlatılıyor. Özgür, vefat etmiş dedesinden ona kalan mirası almak için dedesinin ölmeden önce koyduğu şartı yerine getirmelidir.
SENDEN BANA KALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Neslihan Atagül
- Ekin Koç
- Sabri Özmener
- Wilma Elles
- Hakan Karahan
SENDEN BANA KALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Senden Bana Kalan filminin çekimleri, Adatepe, Kaz Dağları ve Cunda Adası'nda gerçekleşmiştir.
SENDEN BANA KALAN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.5 olarak karşımıza çıkıyor.
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