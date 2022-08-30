TV yayın akışı 30 Ağustos 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın ikinci gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Salı günü TV yayın akışı...
Günün film ve dizileri, hangi kanalda ne var?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Dangal
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
00:30 Seversin
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
00:45 Yerli Sinema Davaro
02:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
05:15 Kazanan Restoran
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Dangal
23:30 Yabancı Sinema Dangal
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:40 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:40 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Yedi Numara
08:30 Mükemmel Eşleşme
11:00 Anıtkabir’den Canlı Yayın
11:20 Mükemmel Eşleşme
13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:15 Son Taarruz
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 İddiaların Aksine
19:05 Ana Haber
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri
22:00 Balkan Ninnisi
00:15 Pelin çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin çift ile Gündem Ötesi Artı
02:00 Son Taarruz
02:35 Balkan Ninnisi
04:04 Mükemmel Eşleşme
ATV YAYIN AKIŞI
06:10 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç
22:25 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç
00:35 Yerli Sinema Benden Sana Kalan
04:55 Bir Zamanlar Çukurova
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