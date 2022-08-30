TV yayın akışı 30 Ağustos 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 10:01
<p>Haftanın ikinci gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Salı günü TV yayın akışı...</p>

Haftanın ikinci gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Salı günü TV yayın akışı...

<p><strong>Günün film ve dizileri, hangi kanalda ne var?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI   </strong>20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI      </strong>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI    </strong>20:00 Yabancı Sinema Dangal</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI            </strong>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI         </strong>20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI        </strong>    20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI  </strong>20:00 Güldür Güldür Show</p>

Günün film ve dizileri, hangi kanalda ne var?

KANAL D YAYIN AKIŞI   20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI    20:00 Yabancı Sinema Dangal

TV8 YAYIN AKIŞI            20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç

SHOW TV YAYIN AKIŞI  20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu</p> <p>22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu</p> <p>00:30 Seversin</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

00:30 Seversin

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:45 Yerli Sinema Davaro</p> <p>02:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>05:15 Kazanan Restoran</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

00:45 Yerli Sinema Davaro

02:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

05:15 Kazanan Restoran

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Dangal</p> <p>23:30 Yabancı Sinema Dangal</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:40 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>05:40 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Dangal

23:30 Yabancı Sinema Dangal

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:40 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

05:40 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:30 Doya Doya Moda</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Ailem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:30 Doya Doya Moda

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Ailem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Yedi Numara</p> <p>08:30 Mükemmel Eşleşme</p> <p>11:00 Anıtkabir’den Canlı Yayın</p> <p>11:20 Mükemmel Eşleşme</p> <p>13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel</p> <p>15:15 Son Taarruz</p> <p>15:50 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 İddiaların Aksine</p> <p>19:05 Ana Haber</p> <p>20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri</p> <p>22:00 Balkan Ninnisi</p> <p>00:15 Pelin çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Son Taarruz</p> <p>02:35 Balkan Ninnisi</p> <p>04:04 Mükemmel Eşleşme</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Yedi Numara

08:30 Mükemmel Eşleşme

11:00 Anıtkabir’den Canlı Yayın

11:20 Mükemmel Eşleşme

13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

15:15 Son Taarruz

15:50 Balkan Ninnisi

19:00 İddiaların Aksine

19:05 Ana Haber

20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri

22:00 Balkan Ninnisi

00:15 Pelin çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin çift ile Gündem Ötesi Artı

02:00 Son Taarruz

02:35 Balkan Ninnisi

04:04 Mükemmel Eşleşme

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Sen Anlat Karadeniz</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç</p> <p>22:25 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç</p> <p>00:35 Yerli Sinema Benden Sana Kalan</p> <p>04:55 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Sen Anlat Karadeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç

22:25 Yabancı Sinema Bloodshot: Durdurulmaz Güç

00:35 Yerli Sinema Benden Sana Kalan

04:55 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Yabancı Sinema Büyük Oyun</p> <p>01:45 Yabancı Sinema Büyük Oyun</p> <p>03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yabancı Sinema Büyük Oyun

01:45 Yabancı Sinema Büyük Oyun

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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