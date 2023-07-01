TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında hayatını kaybetti!

Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalışan TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 17:53
TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında hayatını kaybetti!
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TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, yaşamını yitirdi. Büyükataman’ın ölüm haberi, TRT Haber'in Twitter hesabından yapılan, "TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti" paylaşımı ile duyuruldu.

Büyükataman'ın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.

AYLA BÜYÜKATAMAN KİMDİR?

Ankara'da 1939'da doğan Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.

Son Saat gazetesinin 1956'daki "Ses Kraliçesi" yarışmasında birinci olan Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.

Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü.

Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.


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