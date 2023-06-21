Acı haberi Sibel Can duyurdu: Usta sanatçı Mustafa Taşpınarlı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:14

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlere sahnede eşlik eden usta keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı (79), yaşamını yitirdi.

Acı haberi ise Sibel Can, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurdu.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü, "Türkiye'nin değerli keman virtüözü TRT İzmir Radyosu'nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

MUSTAFA TAŞPINARLI HAKKINDA

Mustafa Taşpınarlı, 1944’te İzmir Basmane’de dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı, müzik kariyerine daha 8 yaşındayken başladı. İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra İstanbul’da kalmaya karar vererek müzik hayatını burada devam ettirdi.

Mustafa Taşpınarlı; Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı.

Taşpınarlı ayrıca Sibel Can’a hocalık yaptı. Mustafa Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu baş kemancı oldu.

Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda "Devlet Sanatçısı" unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Usta müzisyen, Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.