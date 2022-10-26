TSPB'den "Sinemanın Unsurları" film atölyesi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:15

TSPB açıklamasına göre, atölye çalışmasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde Öğretim Üyesi olan Murat İri tarafından sinematografik anlatım konusunda, Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara, Yargı gibi izlenme rekorları kıran dizilerin ödüllü yönetmeni Ali Bilgin tarafından ise kısa film çekimi konusunda teknik bilgiler verildi.

Sermaye piyasalarına ilişkin Avukat İrem Cumalı tarafından verilen kısa eğitim ile atölye çalışması tamamlandı. Finale kalan senaryo sahiplerine hem kısa film alanında hem de finansal okuryazarlık alanında kitaplar hediye edildi.

Yarışmada amaç, sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücüyle ülkemizde finansal okuryazarlık konusunda ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak.

TSPB’nin sekizincisini düzenlediği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına bu yıl farklı bir aşama eklendi. Önce senaryonun iletilmesinin, daha sonra da senaryo aşamasını geçen senaryoların kısa filme çevrilmesinin beklendiği yarışmaya ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri başvurdu.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda senaryonun iletildiği yarışmaya yapılan başvurular arasında radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencilerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

TSPB jürisi ve senaryo jürisinin değerlendirmeleri sonrası senaryo elemesini geçen katılımcılar yarışmanın ikinci kısmında senaryolarını kısa film haline getirecekler. Bu sefer söz konusu kısa filmler, sinema ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada ödül alan birinci filme 25 bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL tutarında ödül verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sinema dünyasının önemli ismi Cüneyt Cebenoyan adına da 10 bin TL değerindeki "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek.