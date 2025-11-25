TTV, “Tiyatro Hazinemizden” sergisini açıyor

TTV öncülüğünde Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) ve Türkiye Mozaik Foundation katkılarıyla hayata geçirilen arşiv sergisinin küratörlüğünü vakfın kurucu başkanı Esen Çamurdan, yardımcı küratörlüğünü Aylin Erkan ve Ceren Uyan, tasarımını Sera Dink üstleniyor.

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın arşivinden seçilen parçalar; sicil defterlerinden kişisel notlara, maaş bordrolarından kurum içi yazışmalara, mektuplardan fotoğraflara, kitaplardan dergilere, sahne tasarımlarından afişlere ve karikatürlere, oyun metinlerinden çalışma notlarına kadar uzanan zengin bir çeşitlilik sunuyor. Ayrıca Türkiye’nin tiyatro belleğini boyutlandıran görüşmelerden oluşan Sözlü Tarih ve TTV’nin özel bir uygulaması olan Konuşan Fotoğraflar bölümleri görsel-işitsel öğelerle yaşayan bir arşiv deneyimi sunuyor.

Sergi bağlamında gerçekleşecek beş söyleşiden ilki “Genco ile Oynamak Bir Ayrıcalıktır;” 29 Kasım, saat 15.00’da Depo’da olacak. Ferdi Çetin moderatörlüğünde uzun yıllar Genco Erkal ile aynı sahneyi paylaşmış sanatçılardan: Meral Çetinkaya, Erdem Akakçe, Bülent Emin Yarar ve Tülay Günal anı ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Bir bölümü ilk kez gün yüzüne çıkacak belgelerle tiyatronun belleğini harekete geçirerek, geçmişten günümüze uzanan tiyatro yaşantısını ve ruhunu bugünün seyircisine aktarmayı amaçlayan sergi, tiyatromuzun değerli mirasını korumazsak neleri kaybedeceğimizi ziyaretçilere yeniden hatırlatmayı hedeflliyor. Tiyatronun sadece sahnede değil; anılarda, belgelerde ve geçmişten bugüne taşınan anlatılarda da yaşayabileceğini gösteren “Tiyatro Hazinemizden” sergisi 31 Ocak 2026’ya kadar meraklısı ile buluşmaya devam edecek.