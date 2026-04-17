Tülay German ve Erdem Buri, Kadıköy NHKM’de anıldı: Yarını kuran ses

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin Kasım 2025’te başlattığı “Binlere Bedeller” adlı panel dizisinin altıncı ve bu sezonun son oturumu olan “Özlemi Söyleyen, Yarını Kuran: Tülay German-Erdem Buri” etkinliği, önceki akşam Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Gamze Kulak’ın yürütücülüğünü yaptığı panelde gazetemizin müzik yazarı Murat Beşer ile Anadolu rock müziğinin sembol gruplarından Moğollar’ın gitaristi Taner Öngür konuştu.

ANADOLU’DAN AVRUPA’YA

Türk halk müziğinin çağdaş yorumlarıyla 1960’lı yıllarda ses getirmişti Tülay German. Müzisyen, besteci, düzenleyici (aranjör) ve aynı zamanda eşi Erdem Buri ile, deyim yerindeyse adeta fırtına gibi esmişler, politik duruşlarıyla da dikkat çekmişlerdi. Buri’nin besteleyip German’ın seslendirdiği “Yarının Şarkısı”, 1965’teki seçim öncesinde Türkiye İşçi Partisi’nin toplantılarında ve gösterilerinde kullanılmıştı. Gazetemizin yazarı Beşer ve müzisyen Öngür; German ve Buri’nin 60’lı ve 70’li yılların politik atmosferindeki konumlanışlarını, Anadolu’dan Avrupa’ya uzanan müzik yolculuklarını anlattı. Yazarımız Beşer, konuşmasında, “Tülay Hanım’la, 1.5 yıl kadar önce Kalan Müzik’in bürosundan bir telefon görüşmesi yaptım. O telefon görüşmesi sırasında sesi çok kırık ve cılızdı. Benim niyetim, onunla telefonda ya da yazılı bir röportaj yapmaktı. Ama o çok kibarca bunu reddetti. Daha sonra Hasan Saltık’ın eşi Nilüfer de aynı zamanda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, hem gözleriyle ilgili hem de kulaklarıyla ilgili sağlık sorunu yaşadığını o yüzden de pek evinden çıkmadığını, kimseyle de konuşmadığını söylemişti” dedi. O telefon görüşmesinin önemli bir faydası olduğunu da şöyle anlattı: “1981’in sonunda Tülay Hanım; Pink Floyd, Jimi Hendrix gibi isimlerle birlikte Türkiye’den de Ruhi Su ve Moğollar’ın aldığı Charles Cross Akademisi Büyük Plak Ödülü’nü kazanmıştı. Charles Cross’un internet sitesinde Tülay Hanım’ın aldığı ödül yazılmamıştı. Onu haber verdim. Sonra Charles Cross’a ulaşıldı ve o satır eklendi.”

Etkinlik, Nurevşan Kırçiçek ve Şimal Ertekin’in Tülay German’ın şarkılarından sunduğu dinleti ile sona erdi.