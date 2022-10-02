Tunç Soyer: 'Edebiyat şehri için adayız'

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Başkan Tunç Soyer, bu yılki festivalin İzmir’den dünyaya bir seslenişi olduğunu belirterek “İstedik ki festivalimiz, dünyamızın bu zor günlerinde edebiyat sakinlerine güç versin. İstedik ki bu güzel buluşmamız dünyamızda korkunun değil, uyumun yüzölçümünü çoğaltsın. Bencilliği ve bizciliği değil, çokluk içindeki birliği büyütsün. İşte bu yüzden kavuşmamızın adını ‘Edebiyat sakindir’ koyduk” diye konuştu.

TEKİN, AMİNİ’Yİ ANDI

Festivalin onur konuğu Latife Tekin ise konuşmasına İran’da katledilen Mahsa Amini için “Kadın, Yaşam, Özgürlük” pankartı açarak başladı.

Tekin, konuşmasını kadınların dayanışma içinde olması gerektiğini belirterek sürdürdü.



