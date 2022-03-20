Tunus'ta 'Kartaca Kukla Sanatları Festivali' başladı
Tunus'ta Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ertelenen "Kartaca Kukla Sanatları Festivali", başkentte başladı.
Tunus'taki Kültür Kenti binasında Kartaca Kukla Sanatları Festivali'nin açılışı, davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
Festivale, Türkiye dahil 19 farklı ülkeden kukla sanatçıları katılım gösterirken, bu yılki tema "Kukla Sanatı ve Hayat" olarak belirlendi.
Festival direktörü Munya el-Masadi, AA muhabirine, iki yıl zorunlu bir aranın ardından Kartaca Kukla Sanatları Festivali'nin bu yıl açıldığını belirtti.
Masadi, "Hedefimiz, çok boyutlu bir içerikle çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve bu alandaki profesyonellerin beğenilerine hitap etmek." dedi.
Türkiye'den Karagöz sanatçısı Cemal Fatih Polat'ın gölge oyunu sergileyeceği, çeşitli gösteriler ve atölyelerin yer aldığı festival 26 Mart'a kadar devam edecek.
Video Haberler
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Polis her yerde arıyordu; araçta baygın halde bulundu
- Antalya-Konya arasında tipi: TIR'lar durduruldu
- Böyle vicdansızlık olmaz!
- Gündeme oturan olayda yeni görüntüler
- Kritik nokta ile bağlantı kesildi
- Bakırköy'deki AVM'de dehşet
- POMEM ve PMYO yönetmeliğinde 'evlilik' kararı
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat