Tunus'ta 'Kartaca Kukla Sanatları Festivali' başladı

20 Mart 2022 Pazar, 01:01

Tunus'taki Kültür Kenti binasında Kartaca Kukla Sanatları Festivali'nin açılışı, davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.



Festivale, Türkiye dahil 19 farklı ülkeden kukla sanatçıları katılım gösterirken, bu yılki tema "Kukla Sanatı ve Hayat" olarak belirlendi.



Festival direktörü Munya el-Masadi, AA muhabirine, iki yıl zorunlu bir aranın ardından Kartaca Kukla Sanatları Festivali'nin bu yıl açıldığını belirtti.

Masadi, "Hedefimiz, çok boyutlu bir içerikle çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve bu alandaki profesyonellerin beğenilerine hitap etmek." dedi.

Türkiye'den Karagöz sanatçısı Cemal Fatih Polat'ın gölge oyunu sergileyeceği, çeşitli gösteriler ve atölyelerin yer aldığı festival 26 Mart'a kadar devam edecek.





