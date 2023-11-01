TÜRÇEV Öykü Yarışması sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 18:13

Güncelleme: 01.11.2023 - 18:13

Cumhuriyetimizin 100. yılı ve TÜRÇEV’in kuruluşunun 30.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen öykü yarışmasının sonuçları açıklandı. Amacı; çevre eğitiminin önemini, TÜRÇEV'in toplumsal görünürlüğünü ve kamusal farkındalığını artırmak, insanların çevre ile olan ilişkilerini vurgulamak ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek olan ödüle başvurular, 14 Ağustos'ta alınmaya başlanmıştı. Teması “İnsan-Çevre ilişkileri” olarak belirlenmiş olan yarışmada, insanların çevre ile olan etkileşimleri, bu bağlamda çevre eğitiminin önemi ve çevrenin insan yaşamındaki yerini anlatan öykülerin paylaşılması hedeflendi. Gazetemiz yazarı Işık Kansu, Eren Aysan, Halil Genç, Öner Yağcı ve Hürriyet Yaşar’dan oluşan seçici kurul, üç öyküyü ödüle layık buldu. Buna göre; birincilik ödülü: “Seyyar Bahçe” adlı öyküsü ile Elvan Arpacık, ikincilik ödülü: “Bir Dalda İki Elma” adlı öyküsü ile Ali Balkız, üçüncülük ödülü ise “Göç Dayı” adlı öyküsü ile Gülden Mahmud’un oldu.

Ödül töreni 8 Kasım'da Kocaeli Dedeman Kartepe Oteli’nde saat 14:30’da gerçekleştirilecek.









