Turgay Yıldız anısına çocuk oyunu yarışması

Hayatını 2021’de kaybeden tiyatrocu, yazar, eğitmen Turgay Yıldız anısına düzenlenen Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması’nın ödül töreni 21 Haziran Çarşamba günü Ankara’da, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00
Turgay Yıldız anısına çocuk oyunu yarışması
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AnTiYap ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen yarışmada 92 oyunu Prof. Dr. Üstün Dökmen, Naci Aslan, Ulviye Karaca ve Figen Çakmakoğlu’dan oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Oyçokluğuyla Yusuf Sağlam birinci, Nursel Çetin ikinci, Özlem Erben üçüncülük ödülünü kazandı. 


Çankaya Belediyesi AnTiYap Turgay yıldız

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