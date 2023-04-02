Turgut Kazan için özel sergi
Meslek yaşamında 60. yılı dolduran, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan’ın karikatürlerinden oluşan sergi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle açıldı.
Açılışa 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldı.
CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
davete gönderdiği telgrafta,
“Her türlü hukuksuzluğa ve
adaletsizliğe karşı, hukuk
devletinin temel ilkelerinden
taviz vermeden icra ettiğiniz
meslek hayatınızın 60.
yıldönümünü kutluyorum”
dedi. Serginin açılışını ise 10.
Cumhurbaşkanı Sezer yaptı.
‘TARİH GİBİ’
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, açılışta yaptığı konuşmada “Turgut Kazan denince ulaşılmaz bir insan olarak görüyorduk. Davalarımızı üstlenince gördük ki Turgut Hocamız ayaklı tarih gibi, söylediği her bir sözün çok büyük bir anlamı var. Attığı her kahkahanın çok dolu dolu olduğunu biliyoruz” dedi.
Turgut Kazan ise
konuşmasında verdiği hukuk
mücadelesinden örnekler
sundu. Kazan, “Geçmişteki
hukuksuzlukların bile bir
hukuku vardı. Bugünkü
adaletsizliğin eşi benzeri
görülmedi” diye konuştu.
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