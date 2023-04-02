Turgut Kazan için özel sergi

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Açılışa 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davete gönderdiği telgrafta, “Her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, hukuk devletinin temel ilkelerinden taviz vermeden icra ettiğiniz meslek hayatınızın 60. yıldönümünü kutluyorum” dedi. Serginin açılışını ise 10. Cumhurbaşkanı Sezer yaptı.



‘TARİH GİBİ’



Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, açılışta yaptığı konuşmada “Turgut Kazan denince ulaşılmaz bir insan olarak görüyorduk. Davalarımızı üstlenince gördük ki Turgut Hocamız ayaklı tarih gibi, söylediği her bir sözün çok büyük bir anlamı var. Attığı her kahkahanın çok dolu dolu olduğunu biliyoruz” dedi.

Turgut Kazan ise konuşmasında verdiği hukuk mücadelesinden örnekler sundu. Kazan, “Geçmişteki hukuksuzlukların bile bir hukuku vardı. Bugünkü adaletsizliğin eşi benzeri görülmedi” diye konuştu.

