Turizmciler İnegöl’ü keşfetti
İnegöl Belediyesi, TÜRSAB iş birliği ile Türkiye’nin önemli turizm paydaşlarını İnegöl’de ağırladı. Gastronomi uzmanları, basın temsilcileri, acente temsilcileri, turizmciler ve şefler, iki günlük İnegöl programında şehrin tarihini, kültürel zenginliklerini, kaplıcalarını, doğasını ve İnegöl’de turizme dair tüm değerleri yerinde keşfetme imkanı buldu.
KÜLTÜREL ZENGİNLİK GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜ
İki günlük programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün kültürel zenginliğine dikkat çekerek; “TÜRSAB yöneticilerimizi, alan başkanlarımızı, turizm acentelerini, turizm uzmanlarını, gastronomi yazarlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Biz bu çalışmayla neyi hedefliyoruz dersek; İnegöl’ümüz iyi bir sanayi şehri. Beraberinde İnegöl bereketli toprakların bulunduğu bir tarım şehri. Bunlarla birlikte İnegöl’ün turizm yönünü de ön plana çıkarmak istiyoruz. İnegöl şehri, üzerinde kurulu bulunduğu yaklaşık bin km2’lik alanın yüzde 50’si ormanlarla kaplı bir şehir. Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş, eşsiz güzelliklere sahip bir şehir. Havasıyla, suyuyla, ormanlarıyla, yaylalarıyla, şelaleleri ve mağaralarıyla çok kıymetli bir lokasyonda bulunuyor. Buradan hareketle bu şehirde Türkiye’nin tüm vilayetlerinden yaşayan vatandaşlarımız var. Bununla alakalı olarak da biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu kültürel zenginliğin de meyvesi olarak yemek zenginliğini görüyoruz. Bunun da bir gastronomi zenginliğine dönüşmesi için bugün bu kıymetli heyetlerle çalışmalar yapıyoruz” dedi.
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