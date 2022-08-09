Turizmciler İnegöl’ü keşfetti

09 Ağustos 2022 Salı, 10:41

İnegöl Belediyesi, düzenlenen bu etkinlik ile şehrin turizmde yeni bir sürece girmesini hedeflerken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban turizmcilere seslenerek; "Rotanız İnegöl olsun" çağrısında bulundu. İki günlük organizasyonda İnegöl’ün tüm yönlerini keşfetme imkanı bulan konuklar, doğasından gastronomi lezzetlerine şehrin her bir değerini deneyimleme fırsatı buldular. Perşembe günü İnegöl köftesi tanıtımı ve ikramıyla başlayan programda, sırasıyla; çarşı bölgesi ve İshakpaşa Camisi ile türbesi, İnegöl Kent Müzesi, Mobilya ve Ağaç İşleri Müzesi ziyaret edildi. Ardından Tuzla kırsal mahallesinde Türkiye’nin tek parça halinde ekili en büyük yaban mersini tarlası ziyaret edilerek yaban mersini hasadı yapıldı.









Patika Kafede yaban mersini ile ikramlar hazırlanarak yeni lezzetler keşfedildi. Günün finali ise Ortaköy Tarihi Kervansarayında Gastro İnegöl çalışmaları ile ortaya çıkan İnegöl’ün lezzetleri konuklara ikram edilerek tanıtıldı. Cuma günü ise Oylat gezisi ile başlayan programda, İnegöl’ün eşsiz doğası keşfedildi. Oylat’ın yeşil ormanları içerisinde yürüyüş yapan konuklar, ardından bir diğer tarımsal değerimiz çilek hasadı için Kurşunlu Mahallesine geldi. Kafile, burada çilek hasadı yapıp çilek bahçelerini gezdikten sonra Kazancı bölgesinde ziyaret ve incelemeler yaptı. İki günlük İnegöl turu Gençlik Merkezi zemin katında bulunan Nöbetçi Kütüphane ziyareti ve yemek ikramıyla son buldu.





KÜLTÜREL ZENGİNLİK GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜ



İki günlük programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün kültürel zenginliğine dikkat çekerek; “TÜRSAB yöneticilerimizi, alan başkanlarımızı, turizm acentelerini, turizm uzmanlarını, gastronomi yazarlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Biz bu çalışmayla neyi hedefliyoruz dersek; İnegöl’ümüz iyi bir sanayi şehri. Beraberinde İnegöl bereketli toprakların bulunduğu bir tarım şehri. Bunlarla birlikte İnegöl’ün turizm yönünü de ön plana çıkarmak istiyoruz. İnegöl şehri, üzerinde kurulu bulunduğu yaklaşık bin km2’lik alanın yüzde 50’si ormanlarla kaplı bir şehir. Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş, eşsiz güzelliklere sahip bir şehir. Havasıyla, suyuyla, ormanlarıyla, yaylalarıyla, şelaleleri ve mağaralarıyla çok kıymetli bir lokasyonda bulunuyor. Buradan hareketle bu şehirde Türkiye’nin tüm vilayetlerinden yaşayan vatandaşlarımız var. Bununla alakalı olarak da biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu kültürel zenginliğin de meyvesi olarak yemek zenginliğini görüyoruz. Bunun da bir gastronomi zenginliğine dönüşmesi için bugün bu kıymetli heyetlerle çalışmalar yapıyoruz” dedi.