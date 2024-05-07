Türk edebiyatının kalbi

Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 04:00

Bedrettin’i Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden Peyami Safa, Aka Gündüz, Mehmet Rauf, Kemal Ragıp, Nahid Sırrı Örik izliyor ve ilerleyen yıllarda da Cumhuriyet; Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Füruzan ve daha birçok güçlü kalemin tefrikalarına ev sahipliği yapıyordu. Edebiyatın omuzdaşlığıyla kimler geldi kimler geçti bu sayfalardan...



Cevat Fehmi Başkut, Vala Nurettin, Melih Cevdet Anday, Şevket Süreyya Aydemir, Hilmi Yavuz, Mehmet Kemal, Bülent Dikmener, Yağmur Atsız, Atilla Dorsay, Erol Toy, Mustafa Ekmekçi, Oktay Akbal, Nazlı Eray, Demir Özlü, Şükran Kurdakul... Ve adını aklıma getiremediğim birçok isim... Yaşayan ve hâlâ omuzdaşlığa devam eden Özdemir İnce, Ataol Behramoğlu, Öner Yağcı, Feridun Andaç, Işıl Özgentürk, Mine G. Kırıkkanat, Eren Aysan, Sevgi Özel...



Cumhuriyet’i edebiyatla yaşatanlara selam olsun.



Cumhuriyet’in en önemli servisi, Türkçeyi en doğru şekilde yurttaşlara aktarmayı görev bilen “Düzeltme Servisi”dir. Servise girdiğinizde Yaşar Kemal’in, Adnan Özyalçıner’in, Refik Durbaş’ın, Kemal Özer’in, Konur Ertop’un, Atilla Özkırımlı’nın, Barlas Özarıkça’nın ve Doğan Hızlan’ın fotoğraflarının olduğu bir afiş görürsünüz: Türk edebiyatında Cumhuriyet musahhihleri...

