Türk edebiyatının kalbi
Cumhuriyet, edebiyatımızın “tefrika” geleneğini Hasan Bedrettin’in “Gizli Kuvvet” romanıyla genç Türkiye Cumhuriyeti’nde de yaşatmaya başlıyordu.
Bedrettin’i Türk edebiyatının
en güçlü
kalemlerinden
Peyami Safa, Aka
Gündüz, Mehmet
Rauf, Kemal
Ragıp, Nahid
Sırrı Örik izliyor
ve ilerleyen
yıllarda da Cumhuriyet;
Orhan Kemal, Yaşar Kemal,
Füruzan ve daha birçok güçlü
kalemin tefrikalarına ev
sahipliği yapıyordu. Edebiyatın
omuzdaşlığıyla kimler geldi
kimler geçti bu
sayfalardan...
Cevat Fehmi
Başkut, Vala
Nurettin, Melih
Cevdet Anday,
Şevket Süreyya
Aydemir, Hilmi
Yavuz, Mehmet
Kemal, Bülent Dikmener,
Yağmur Atsız, Atilla
Dorsay, Erol Toy, Mustafa
Ekmekçi, Oktay Akbal, Nazlı
Eray, Demir Özlü, Şükran
Kurdakul... Ve adını aklıma
getiremediğim birçok isim...
Yaşayan ve hâlâ omuzdaşlığa
devam eden Özdemir İnce,
Ataol Behramoğlu, Öner
Yağcı, Feridun Andaç,
Işıl Özgentürk, Mine G.
Kırıkkanat, Eren
Aysan, Sevgi Özel...
Cumhuriyet’i
edebiyatla
yaşatanlara selam
olsun.
Cumhuriyet’in
en önemli servisi,
Türkçeyi en doğru
şekilde yurttaşlara aktarmayı
görev bilen “Düzeltme
Servisi”dir. Servise girdiğinizde
Yaşar Kemal’in, Adnan
Özyalçıner’in, Refik Durbaş’ın,
Kemal Özer’in, Konur
Ertop’un, Atilla Özkırımlı’nın,
Barlas Özarıkça’nın ve Doğan
Hızlan’ın fotoğraflarının
olduğu bir afiş görürsünüz:
Türk edebiyatında Cumhuriyet
musahhihleri...
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