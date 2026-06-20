Türk Halk Müziği'nin acı kaybı: Yücel Paşmakçı 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği dünyası, yeri doldurulamayacak en büyük ustalarından birini kaybetmenin derin yası içinde. Ömrünü Anadolu'nun eşsiz ezgilerini derlemeye, korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya adayan efsanevi sanatçı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kültürümüze sayısız ölümsüz eser kazandıran usta ismin vefatı, başta müzik camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

ACI HABERİ BEDİA AKARTÜRK DUYURDU: "OMUZ OMUZA ÇALIŞTIK"

Sanat dünyasını yasa boğan bu büyük kaybı, Paşmakçı ile uzun yıllar TRT çatısı altında ve sahnelerde omuz omuza çalışan yakın dostu ve Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Bedia Akartürk kamuoyuna ilan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden duygu yüklü bir taziye mesajı yayınlayan Akartürk, hem hocası hem de şefi olan Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin tarif edilemez hüznünü yaşadığını dile getirdi.

Birlikte pek çok unutulmaz türkü derlediklerini, albüm kayıtlarına imza attıklarını ve Anadolu kültürünü yaşatmak için her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini belirten Akartürk, merhum usta sanatçının unutulmaz vefasını şu sözlerle aktardı:

"Yücel Paşmakçı sadece büyük bir şef ve akademisyen değil, eşsiz bir vefa insanıydı. Ben ne zaman bir televizyon programına, canlı yayına çıksam beni hiç aksatmadan mutlaka arardı. Performansımı değerlendirir, o yapıcı, yapıcı ve sevgi dolu eleştirileriyle her zaman yanımda olduğunu hissettirirdi. Değerli hocama Allah'tan rahmet; acılı ailesine, tüm sevenlerine ve Türk sanat camiasına yürekten başsağlığı diliyorum. Türküler öksüz kaldı."

TÜRKÜLERİN HAFIZASIYDI

91 yıllık ömrüne binlerce eserin notasyonunu, sayısız koro şefliğini ve konservatuvarlarda yetiştirdiği yüzlerce öğrenciyi sığdıran Yücel Paşmakçı, Türk Halk Müziği’nin akademik kimlik kazanmasında en büyük yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyordu. Onun titizlikle derlediği memleket türküleri, Türkiye'nin kültürel belleği olarak arşivlerdeki yerini koruyacak. Usta sanatçının cenaze programının önümüzdeki günlerde ailesi tarafından duyurulması bekleniyor.