Türk Japon Vakfı’ndan Kadınlar Günü etkinliği

Türk Japon Vakfı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi düzenledi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:34
Türk Japon Vakfı’ndan Kadınlar Günü etkinliği
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Türk Japon Vakfı, Türkiye ile Japonya’nın diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak için yaptıkları etkinlikler serisine devam ediyor. Vakıf tarafından dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel vakfın binasında resim sergisi düzenlendi. Serginin ardından kadın solistlerin yer aldığı bir konser verildi. Konserde çeşitli ülkelerden büyükelçilerin eşleri 2 Türkçe şarkı seslendirdi. Şarkılara halk oyunu ekipleri ve profesyonel dansçılar da eşlik ettiler. 


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