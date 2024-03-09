Türk Japon Vakfı’ndan Kadınlar Günü etkinliği
Türk Japon Vakfı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi düzenledi.
Türk Japon Vakfı, Türkiye ile Japonya’nın diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak için yaptıkları etkinlikler serisine devam ediyor. Vakıf tarafından dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel vakfın binasında resim sergisi düzenlendi. Serginin ardından kadın solistlerin yer aldığı bir konser verildi. Konserde çeşitli ülkelerden büyükelçilerin eşleri 2 Türkçe şarkı seslendirdi. Şarkılara halk oyunu ekipleri ve profesyonel dansçılar da eşlik ettiler.
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