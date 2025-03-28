Türk rap dünyasının önemli isimleri baskıya karşı eylem yapan halkla iç içeydi: Yeraltından sokağa destek

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

Killa Hakan yaşadığı Almanya'dan eylemlere destek verdi. Kayra, K"st, Şanışer, Muerte, Uzi, Lil Zey, Motive, Ati242, Chefket, No.1, İmpala, D3, Abugat, Joker, BLOK3, Alizade, Ados, Sokrat, Fuat Ergin, Şanışer, Ozbi, Çağrı Sinci, Saian, Allame, Hidra, Jeff Redd, Burkut Kum, Yung Ouzo, Mavi, İmpala, Bege, Killoki, Ezhel, Jeff Redd, Ulash, İmpala, Rota, Gxblin, Hidra, Allame, Farazi, Kamufle, Sirello Joker, Hayki, Şehinşah... Bazıları sosyal medyadan, bazıları eylemlerde halkla içiçe...

Ezhel, İmpala, Rota, Kamufle, Hidra ve Allame yaşananlarla ilgili parça çıkaranlardan; Sirello Joker, Şehinşah, Muerte ve Lil Zey de yakınlarda parça yayımlayacak.

Yaşanan hukuksuzluklara, halkın seçme ve seçilme hakkının, özgürlüklerinin gaspedilmesine karşın eylemlere katılan Fuat Ergin, Saian, Çağrı Sinci, Hidra ve Allame'ye şu soruyu sorduk: "Niçin sokaktasınız ve rap dünyasının yaşananlara bakışı hakkında neler söylersiniz?"

'MAFYA VE DERİN DEVLET İLLETİNDEN KURTULMADIKÇA SADECE AKTÖRLER DEĞİŞİR'

Fuat Ergin: Kalemi ilk elime aldığım andan beri düşünerek yazdım. İlk yaptığım şarkıdan son yaptığım şarkıya kadar toplumsal bilincimi hep var etmeye çalıştım. Asla sabit bir partinin veya sabit bir ideolojinin tarafını seçmedim. Nerede hata varsa yazdım, söyledim. Hip-hop kültürü bana hayatı algılamayı öğretti, hatta bu politik duruşumu hip hop kültürüne borçluyum. Amerikan videolarındaki gösteriş meraklısı ve pozcu adamlara hayranlığımdan rap’e başlamadım ben, hip-hop kültürünün bir askeriyim ve böyle boş işlerde asla olmadım. Ve bu yüzden pek tabii bugün de yine ben sokaktayım. 2013 Gezi olaylarında haftalarca yine sokaktaydık. Fakat sonrasında Gezi bilinci istikrar gösteremedi. Halk düzelir zannetti… 12 yıl sonra işte durum ortada… Mafya ve derin devlet illetinden kurtulmadıkça sadece aktörler değişir. Radikal kararlar alınmadıkça pek bir değişiklik olmaz. Kolluk güçleri iç işlerinin elinde!

Maalesef kim ne derse desin ülkemizde demokrasi hiç olmadı. Çeşitli ideolojiler kisvesi altında gelen soydu giden soydu.

Benim sahip çıkmam gereken değerler var. Türkiye’deki hip-hop kültürü maalesef içler acısı. Kendini önemli sanan cahillerle dolu. Mafya ve terör örgütleri ile para aklayanlar, herhangi bir duruşu veya gustosu olmayan, sponsordan gelecek parayı hesaplayan hip hop kültüründen bihaber şöhret budalası içten çürümüş kötü şahıslarla dolu. Kendi çıkarı dışında başka bir şey düşünmeyen cahiller sarmış her yanı... Beni bilen bilir, benim bu şöhret budalası güruh ile alakam yok… Bu denli yüzeysel ve içi boşalmış sisteme tuğla koyanlarla yeri geldiğinde yan yana anılmak bir o kadar utanç verici bir durum benim için.

Beni diğer rapçi müsveddeleri ile aynı kefeye kimse koyamaz. Ben “beni kıyaslamayın” derken bunu söylüyordum. En başından beri ne olduğum belliydi.

Sonuç olarak ülkede bireysel gücü yükseltmek gerek... Bireyler güçlü olursa toplum güçlü olur... Değişime herkes kendinden başlamalı... "Seni seçtik sen yap" dönemi bitmiştir. "Kurtar bizi baba" yok. Toplum bilinci çok ciddi derecede gelişme göstermek zorundadır. Eğer bu olmazsa aynen devam eder... Bu ülkenin iyiliğini isteyen tüm insanları öldürüp öğüttü derin devlet ve mafya... Bu kötülüğe duyulan hayranlık derhal bitmeli... Yoksa aynı tas aynı hamam devam eder... Uyanmak sadece yataktan kalkmak değildir.

'ZİNCİRE BAĞLANMIŞ O FİL DEĞİLİZ'

Saian: Öncelikle unutulmasın; imtiyaz sahibi kesim tarafından maddi, manevi, ekonomik olarak sömürülen bizler çoğunluğuz ve güçlüyüz ve haklıyız! Zincire bağlanmış o fil değiliz. Korkmak, sinmek, yılmak çok anlamsız ve hiçbir faydası yok. Korkulması gereken bir şey varsa halktır. Yapılması gereken örgütlü ve planlı olarak tepki ortaya koymaktır. Bunu da sivil toplum kuruluşları, kolektifler, partiler, sendikalar, odalar ve benzerleri üzerinden yapabiliriz. Plansız, savruk, örgütlenmeden verilen mücadele en fazla bir saman alevi olabiliyor maalesef. Umudunuzu yitirmeyin ve tepkinizi gösterin!

'GEZİ GELENEĞİ SÜRÜYOR'

Çağrı Sinci: Kişiler ve olaylardan bağımsız olarak, gittikçe fakirleşmiş, umutsuzluğa sürüklenmiş ve hakkını arayabileceği bir alan kalmamış toplumun -özellikle de gençlerin- can havliyle sokağa çıkmaları, yaşanan gelişmelerin bardağı taşıran son damla olduğunu gösteriyor. Sokakta olmak; bana göre politik tepkiselliğin en yalın ve öz hali. Ben meydanda, Gezi geleneğinin sürdüğünü gözlerimle gördüm.

'HAYATİ BİR HATA'

Allame: Vatandaş olmanın önemli görevlerinden biri de demokratik yollarla hak aramaktır. Oy vermekle birlikte yürüyüş yapmak da anayasal haktır. Bunca insanın yollara dökülmesine “Hak hukuk adalet” diye slogan atmasına polis gücüyle karşılık vermek, onları baskılamaya çalışmak aynı anayasaya bağlı iktidarlar için son derece hayati bir hatadır.

'TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ'

Hidra: Yıllardır sahnede ve mikrofon başında insanların sesi olmayı nasıl görev bildiysek aynısı sokaklarda ve eylemlerde de geçerli. Biz halkın bir parçasıyız, halk da bizim bir parçamız. Bu ülkenin gençliği artık korkmuyor. Sokakta olmak, sadece fiziksel bir duruş değil; zihinsel bir özgürleşmedir. Biz de rap sanatçıları olarak kendimizi bu ülkenin vicdanı olarak görüyoruz, o yüzden susmayı tercih eden diğer sanatçıları da tepki göstermeye davet ediyoruz.