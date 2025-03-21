Rapçi Şanışer'den Saraçhane eylemlerine destek: 'Ateş gibi bir gençlik var'

Rapçi Şanışer, Saraçhane'deki eyleme destek vermek için yola çıktığı anları paylaştı. Alandaki gençlerin kararlı duruşuna dikkat çeken sanatçı, 'Ateş gibi bir gençlik var, Maşallah' dedi.

Rapçi Şanışer'den Saraçhane eylemlerine destek: 'Ateş gibi bir gençlik var'
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Yağmur Sarı
Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:48

Türkiye'nin sorunlarına dikkat çeken 'Susamam' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan rapçi Şanışer, yapılan eylemlere destek vermek amacıyla Saraçhane'ye giderken Marmaray'da çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Paylaşılan karede "Ados" lakabıyla tanınan rapçi Adem Oslu da yer aldı.

Ünlü rapçi fotoğrafı "İstikamet Saraçhane" notula paylaştı.



Öte yandan Şanışer'i alanda gören bir öğrencinin "Alanda Şanışer'i gördük,öz abimdir, tüm şarkılarını ezberliyoruz" paylaşımına ünlü rapçiden yanıt geldi.

Şanışer X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alanda CHP hoparlörlerinden müzik açıldığı anda 'mitinge değil, eyleme geldik' diye müziği kıstıran, yuhalayan ateş gibi bir gençlik var. Ben Z kuşağını Twitter’daki kanzilerden ibaret sanmışım, affetsinler Maşallah be"


Etiketler: #Şanışer #Saraçhane

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