Türk sinemasının yıldızları Netflix'te buluştu: 'İstanbul İçin Son Çağrı' dünya genelinde izlenme rekorları kırıyor!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 23:56

Güncelleme: 29.11.2023 - 23:56

Netflix'in yeni yerli filmi "İstanbul İçin Son Çağrı" başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı bir romantik drama. Film, New York'ta tesadüfen karşılaşan Mehmet ve Serin'in hikayesini konu almaktadır.

Filmin yönetmeni Gönenç Uyanık, senaryo ise Nuran Evren Şit tarafından kaleme alındı. İstanbul İçin Son Çağrı, 20 Kasım-26 Kasım haftasında dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen İngilizce olmayan filmdi. Toplamda 76 ülkede en çok izlenen 10 film arasına giren yapım; Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Mısır, Bahreyn, Fas, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bir numara oldu.

Film, havalimanında tesadüfen karşılaşan Mehmet ve Serin'in yaşadıkları romantik ve duygusal bir macerayı anlatıyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un performanslarıyla dikkat çeken film, izleyicilerden olumlu tepkiler almayı başardı. Yapımda ayrıca Gökhan Tiryaki'nin görüntü yönetmenliği ve flashback'lerle derinleştirilen karakter ilişkileri izleyiciler tarafından öne çıkan unsurlar olarak değerlendirildi.

İstanbul İçin Son Çağrı, New York'ta geçen romantik bir hikayeyi işlerken, izleyicilere duygusal ve komik anlar yaşatmayı hedefliyor. Film, Türkiye'de olduğu gibi uluslararası platformda da geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildi.