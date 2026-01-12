Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde sergilediği performanslarla tanınan sanatçının vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede rol alan Koray Ergun’un ölüm haberini çocukları sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Paylaşımda, “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânın cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

BEYNİNDE UR TESPİT EDİLMİŞTİ

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Ergun, geçtiğimiz yıl Şubat ayında sağ elinde güç kaybı şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu. Yapılan tetkiklerde beyninde yaklaşık 3 santimetre çapında bir ur tespit edilen usta oyuncu, 6 Şubat 2025’te yaklaşık 5 saat süren bir mikrocerrahi operasyon geçirmişti. Ameliyatın ardından urun tamamen temizlendiği açıklanmıştı.

Tiyatro sahnesinde sayısız oyunda rol alan Koray Ergun, kariyeri boyunca sinema ve dizi projelerinde de yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının vefatı, Türk tiyatrosu için önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.