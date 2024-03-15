Türk ve Yunan sanatçılardan ortak imza: 'Romeo ve Juliet' iki ülkede sahnelenecek
William Shakespeare'in "Romeo ve Juliet"i Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosu'nun işbirliğiyle sahnelenecek.
İngiliz edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri olan William Shakespeare'in "Romeo ve Juliet"i, bu kez Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla sahneye taşınıyor. Bu proje Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosu'nun işbirliğiyle hayata geçiriledi.
Yönetmen Lefteris Yovanidis'in liderliğinde, "Romeo ve Juliet" Türk ve Yunan oyuncuların katılımıyla seyirci karşısına çıkacak. Oyunda, Capulet ve Montague ailelerinin klasik hikayesi, Türkçe ve Yunanca dilinde sahnelenecek.
Oyunun Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gösterimlerinin ardından, Yunanistan'da da sahnelenecek.
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