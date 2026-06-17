Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ aynı sergide buluştu: Beyaz perdeden tuvale...

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ile çağdaş Türk resim sanatının özgün isimlerinden Yalçın Gökçebağ, “Hatıralar Bahçesinde Buluşma” sergisinde bir araya geldi. Sergi, izleyiciyi sanat, bellek, kadınlık, doğa ve insan ruhunun iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkarıyor.

Düzenleyiciliğini İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği sergide Türkan Şoray’ın resimleri, özel tasarlanmış kostüm ve enstalasyonları ile Yalçın Gökçebağ’ın son dönem yapıtları bir arada sunuluyor. Şoray’ın yapıtları bize geçmiş dönem fimlerini anımsatıyor. Gökçebağ’ın ise yapıtlarında doğa, insan ve emek olğusu üzerinde durduğunu görüyoruz.

‘UZUN ZAMANDIR RESİM YAPIYORUM’

Sergi ile ilgili gazetemize konuşan Türkan Şoray serginin başlangıç sürecini şöyle anlatıyor: “Sevgili Yalçın Gökçebağ bir gün ziyaretime geldiğinde tablolarımı resim yaptığımı biliyormuş. Bunun üzerinden konuşmaya başlayınca birkaç resmimi gördü ve birlikte bir resim sergisi açmamızı önerdi. Ben de bu teklifini sevinerek kabul ettim.”

Çok uzun yıllardır resim yaptığının altını çizen Şoray, “Resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle yağlı boya seviyorum. Renkleri çok seviyorum. Maviyi mesela. Renklerin renkten renge geçmesi benim için meditasyon gibi bir şey. Tuvalin karşısına oturup elime fırçamı aldığımda hayal dünyamla ve renklerle başbaşa kalıyorum” diyor.

Şoray bu sergide daha çok kadınlık hallerini anlatan tablolarına yer verdiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Sergide, gülen kadın, çocuk gelin, ağlayan kadın, şiddete uğrayan kadın resimlerim yer alıyor. Yaklaşık 13 tablo var” diyor.

Kişisel sergi açma sorusuna ise şöyle cevap veriyor usta sanatçı: “Kişisel sergi açma fikrini hiç düşünmedim. Günün birinde belki ama şimdi yakın zamanda böyle bir planım yok. Dur bakalım hayat ne gösterir belli de olmaz...”

Yıllardan beri amatör çalışmaları olduğunu vurgulayan sanatçı, resim yapmanın bir nevi ruhunu dinlendirdiğini kendisi için motivasyon olduğunu söylüyor.

KADINLIK HALLERİ!

Şoray, “Yıllardan beri ekran beyaz perdede canlandırdığım karakterlerin bende bıraktığı izlerin tuvalde canlanmasıdır bu resimler” diyor.

Türkan Şoray, resim pratiğinde kadınlar, içsel yalnızlıklar, kırılganlık, direnç ve hafızaya dönüşen duygusal katmanları dışavurumcu bir resim diliyle görünür kılıyor. Sinema hafızasından süzülen imgeler sergide yalnızca tuvale değil; nesnelere, kostümlere ve mekânsal düzenlemelere de taşınıyor.

“Hatıralar Bahçesinde Buluşma”, resimle sinemanın, kişisel hafızayla toplumsal belleğin, düş ile gerçekliğin kesiştiği bir karşılaşma sunuyor. Film şeritleri, aynalar, kostümler ve kavramsal mekân düzenlemeleriyle oluşturulan özel enstalasyonlar, izleyiciyi doğrudan yapıtların içine davet ediyor.

“Hatıralar Bahçesinde Buluşma” sergisi, 30 Ağustos’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.