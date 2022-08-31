Yıldız isimleri sinemaya kazandıran yönetmen: Osman Fahir Seden

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:00

Yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu Osman Fahir Seden'in vefatının üzerinden 24 yıl geçti.

Kemal Seden'in oğlu olarak 22 Mart 1924'te İstanbul'da dünyaya gelen Seden, Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Babasının izinden giderek lise yıllarında ithal filmlerin dublajları için çeviriler yapmaya başlayan usta sinemacı, 1941'de babasını kaybetti.

Seden, 1949'un sonunda İngiltere ve ABD'deki yapım şirketleriyle film alımı üzerine yaptığı görüşmelerin sonrasında, kendi filmlerini yapmaya karar verdi. Kütüphanelerden belgeler toplayarak ve çevresindekilerden hikayeler dinleyerek 1951'de "İstanbul Kan Ağlarken" adlı ilk senaryosunu kaleme alan Seden, Kani Kıpçak'ın yönettiği filmin yapımcılığını üstlendi.

Osman Fahir Seden, Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1952 yapımı "Kanun Namına" filminin senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendi. Ardından kardeşi Şakir Seden ile Türkiye'nin ilk özel film şirketi Kemal Film'i kurdu. "Kanlarıyla Ödediler" filmiyle 1955'te yönetmenliğe adım atan Seden, başrollerinde Eşref Kolçak ve Sadri Alışık'ın rol aldığı "Düşman Yolları Kesti" filmini 1959'da izleyiciyle buluşturdu.

Usta yönetmen, Yeşilçam'da başlattığı "yıldız sistemi"yle 1960'lı yıllarda Ayhan Işık, Belgin Doruk, İzzet Günay, Türkan Şoray, Fatma Girik, Ediz Hun, Feridun Karakaya, Sadri Alışık ve Zeki Müren'in de aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi, Kemal Film bünyesinde Türk sinemasına kazandırdı. Yönetmen, senarist Seden, farklı türde çok sayıda filme imza atarken, 1960'lı yıllara kadar dram ve macera filmleri 1962'den sonra ise daha çok güldürü ve polisiye müzikal yapımlara yöneldi.