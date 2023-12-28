Türkiye Sinoloji Topluluğu İstanbul’da açıldı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:50

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:50

Dünya Sinologlar Konseyi ve Dünya Sinoloji Merkezi'nin Türk Sinolog kaynaklarına, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Çin-Türkiye kitap bilgi işleme kapasitesi, yetkin çeviri ile yayıncılık yeteneklerine ve güçlü uluslararası kültürel değişim ağına dayanarak, Avrasya'nın ilk Sinoloji Topluluğu İstanbul-Beyoğlu İlçesi'nde bulunan Kırmızı Kedi Kitapevi Tünel’de 27 Aralık’ta resmen açıldı.

Türkiye Sinoloji Topluluğu'nun açılışı, Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi Kuşak ve Yol Araştırma Enstitüsü Dekanı ve Dünya Sinoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Xu Baofeng, Türkiye Sinologlar Konseyi Düzenleyicisi ve İstanbul Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, Türk Sinolog ve eski Çin Uluslararası Radyosu yabancı uzmanı Kamil Erdoğdu, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon ve Kırmızı Kedi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Enis Batur tarafından yapıldı.

Türkiye Sinoloji Topluluğu, İstanbul Beyoğlu İlçesi'nde bulunan Kırmızı Kedi Kitapevi Tünel’de yer alıyor.

Türkiye Sinoloji Topluluğu’nun kuruluşundan sonra, Çin ile Türkiye arasında uluslararası işbirliği, çeviri, yayıncılık ve kültürel alışveriş gibi, halklar arası bağlantıyı teşvik etmek üzere bir dizi medeniyetin karşılıklı takdiri faaliyeti gerçekleştirilecek. Ocak 2024'te ilk Çin-Türkiye Medeniyet Diyaloğu etkinliğini başlatılacak.

Sinolojiyi temel, Sinologları düşünce kaynağı, yerel yayın ve medya kuruluşlarını taşıyıcı alarak, Çin-Türkiye kültürel etkileşiminin önemli bir başlangıç noktası olacak Türkiye Sinoloji Topluluğu, Çin hikâyelerini anlatmada ve Çin-Türkiye karşılıklı anlayışını artırmada önemli bir öncü rol oynamayı hedefliyor.