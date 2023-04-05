Türkiye'nin ilk banka soyguncusuydu: Hayatı dizi oluyor!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:48

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:50

Müzisyen ve yazar Sina Koloğlu, Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatının dizi olacağını duyurdu.

Koloğlu, söz konusu proje için Ay Yapım'ın harekete geçtiğini aktardı.

"HAPİSLİK SONRASI BİR SAKİNLİK VAR YAŞAMINDA"

Haberi, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Sina Koloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Özdil bir makalesinde hikâyesini anlatmıştı Necdet Elmas'ın. Sonra da şöyle yazmıştı; 'Burası ABD olsaydı, Hollywood bu maceracı karakterin en az yirmi tane filmini yapardı. Türkiye'de maalesef gazetelerin tozlu arşivlerinde kaldı.' Merak ettim, böyle bir girişim oldu mu ya da olacak mı? Bakıyoruz, Netflix 'benzer hikayeler' ile yıkılıyor. Ve somut bir adımın olduğunu öğrendim. Ay Yapım cephesi, Necdet Elmas'ın hayatını dizi yapmak için harekete geçtiklerini ve (oğlundan) bu konuda izin aldıklarını söyledi. Diziyi dijital platform için düşünüyorlar. Hayatı, soygunları, kibarlığı, aşkları, firarları yani tam bir 'Film gibi yaşam' dedikleri hikayenin dizisi, şimdiden merak konusu olabilecek kıvamda.

Ve hapislik sonrası bir sakinlik var Necdet Elmas'ın yaşamında. Cezaevinde İslami bir hayat tarzını benimsemesi sonrasında 74 affı ile dışarı çıkış. Beşiktaş'ta bir büfeyi işletmesi, kazandığı parayı hayır işlerine vermesi ve 2017 yılında Antalya'da vefat etmesi ile sona eren bir yaşam. Bu konuda yazılmış bir kitap da var; 'Gangster - İstanbul'da 12 Gün / Necdet Elmas Türkiyenin İlk Gangsteri'nin Hikâyesi' adı ile. Yazarı Cengiz Erdinç. Dizinin kurgusunda bu kitaptan da yararlanılacağını zannediyorum. 'Telif işini yeni hallettik. Hukuki tarafı yeni bitti. Hayatını hangi yönden anlatacağımız konusuna karar vermedik. Yani çok yeni bir proje' diyor Ay Yapım cephesi."