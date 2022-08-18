Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:56

Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.

Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.

Ortaç, 'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" dedi.