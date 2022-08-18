Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Muhabirlerle konuşan Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi ve çok hoşuma gitti. Hayatım film oluyor" dedi.
Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.
Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.
Ortaç, 'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" dedi.
Video Haberler
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- İstanbulkart'larda yeni dönem başladı
- Sabiha Gökçen için kader günü
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- MHP'li başkan istifa etti
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi