Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Muhabirlerle konuşan Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi ve çok hoşuma gitti. Hayatım film oluyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:56
Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor
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Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.

Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.

Ortaç, 'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" dedi.


Serdar Ortaç Bergen dizi

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