Türkiye’nin kültürel hazineleri bu kez TANAP inşası sırasında ortaya çıktı

Türkiye’de insanlığın mirası, yeraltında gün yüzüne çıkacağı zamanı bekliyor. Öyle zengin bir miras ki bu bir boru hattının geçeceği sınırlı alanda bile bir ilk olan ya da dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu hazineler bulunabiliyor.

Orhun Atmış
Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00
Türkiye’nin kültürel hazineleri bu kez TANAP inşası sırasında ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Bunun bir örneği Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyan 1811 kilometrelik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında çıkarılan tarihi eserler... Tüm buluntular “Anadolu Medeniyetlerinin Saklı Tanıkları” isimli kitapla ölümsüzleştirildi. 

İLK KEZ KEŞFEDİLDİ

TANAP, Türkiye’nin doğusundan batısına, oradan Yunanistan’a uzanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda toplam 161 arkeolojik veya tarihi kültürel miras alanı tespit edildi. Bu 161 alandan, 106 adedi ise ilk kez bu çalışmalar sayesinde keşfedildi.  

Göz Atın
Akrabaların 'miras' oyunu kan dondurdu: Anne ve engelli oğlunu ölü gösterdiler

Akrabaların 'miras' oyunu kan dondurdu: Anne ve engelli oğlunu ölü gösterdiler
Gülriz Sururi'nin mirası davalık oldu: LÖSEV dava açtı

Gülriz Sururi'nin mirası davalık oldu: LÖSEV dava açtı

ERZURUM’DAN ÇANAKKALE’YE...

TANAP kapsamında, boru hattı güzergâhının geçtiği Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde toplamda 25 arkeolojik sahada kapsamlı ve bilimsel kazı yapıldı. Balıkesir’deki kazılarda çıkarılan eserlerin bir bölümü ise Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Örneğin Balıkesir’deki Kalebayır kazıları, daha önce keşfedilmemiş bir alanı ortaya çıkardı. Buradaki kazılarda çok sayıda Afrodit heykeline rastlanırken deniz kabuğu heykelleri ve bunların kullanılma biçimlerine İtalya ve Fransa’dan sonra ilk kez Türkiye’de rastlanıldı. Bulunan mezarlar niteliksiz olmasına karşın içlerinden çıkan buluntular çok çeşitli, bu yönüyle de ender görülüyor. Cam eserler ise birbirinden etkileyici. Böylece kazılar birçok farklı medeniyetin izlerini ortaya çıkardı.

“Anadolu Medeniyet-lerinin Saklı Tanıkları” kitabı, tüm bu kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserler ve yapılan çalışmaları bir araya getiren kaynak kitap niteliğinde. Çalışma, Nezih Başgelen’in proje danışmanlığı ve Başgelen ile arkeolog Engin Coşar editörlüğüyle hayata geçti. Proje koordinatörlüğüne Beyhan Özenç imza atarken Communication Partner tarafından baskıya hazırlandı.

ANADOLU MEDENİYETLERİ...

Balıkesir Müzesi’ne yapılan basın gezisinde konuşan Başgelen, projenin doğaya ve tarihe çok saygılı gerçekleştirildiğini ifade ederken dünyada bir eşine rastlanmadığını da belirtti. Arkeolog Coşar’ın kazı sürecinde çok az bir kazı, hatta toprağı tıraşlama sonucu birçok buluntunun ortaya çıktığını anlatması ise Türkiye’nin üzerinde bulunduğu zenginliği göstermesi bakımından önemliydi.


TANAP haberleri miras haberleri kültürel hazine haberleri

İlgili Haberler

Özel okullarda 'milli ve kültürel değerlere aykırı' etkinlikler yasaklandı

Özel okullarda 'milli ve kültürel değerlere aykırı' etkinlikler yasaklandı
'Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı' arasına girdi! Karaköy'de bulunuyor... National Geographic 'seyahat etmeye değer' gördü!

'Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı' arasına girdi! Karaköy'de bulunuyor... National Geographic 'seyahat etmeye değer' gördü!
Balkanların Kültürel ve Tarihi Hazinesi: Kosova

Balkanların Kültürel ve Tarihi Hazinesi: Kosova
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Galatasaray, Ankara’dan lider döndü! Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray, Ankara’dan lider döndü! Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Mücadele etmek zorunda'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Mücadele etmek zorunda'
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!