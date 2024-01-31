'Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı' arasına girdi! Karaköy'de bulunuyor... National Geographic 'seyahat etmeye değer' gördü!

İstanbul Modern, National Geographic tarafından "seyahat etmeye değer" bulundu. "Dünyanın En İyileri" listesinde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:41
'Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekanı' arasına girdi! Karaköy'de bulunuyor... National Geographic 'seyahat etmeye değer' gördü!
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İstanbul Modern'in yeni binası, National Geographic tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında önemli bir yer elde etti. National Geographic'in editörleri tarafından belirlenen listede, İstanbul Modern, "En İyi 20 Kültürel Mekan" arasında seçilerek "seyahat etmeye değer" bulundu.

Listede, İstanbul Modern'in yanı sıra Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı gibi dünya çapındaki kültürel mekanlar da yer aldı. İstanbul Modern'in, yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in soyut tabloları, şık restoranı ve sergilediği video yapıtları övgüyle dile getirildi.

Bu başarıya ek olarak, İstanbul Modern'in binası daha önce 13 Ocak'ta Architectural Digest tarafından belirlenen "2024'ün Harika Eserleri" listesinde de yer almıştı.


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