Türkiye'nin Oscar adayı 'Hayat' televizyonda ilk kez TRT 2'de izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:45

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:45

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un merakla beklenen filmi Hayat, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filmin 22 Ekim Pazar akşamı saat 21.30'da TRT 2’de ilk kez ekrana geleceğini duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "HAYAT, pazar 21.30'da TV’de ilk kez TRT 2'de."

HAYAT, pazar 21.30'da TV’de ilk kez TRT 2'de. pic.twitter.com/yEAc06yIAE — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) October 22, 2024

Öte yandan Hayat filmi, Türkiye’nin bu yılki Akademi Ödülleri’ndeki “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar adayı olarak seçildi. 12 Punto 2020’de “TRT Ortak Yapım Ödülü”nü kazanan film, yönetmenliğini ve yapımcılığını Zeki Demirkubuz’un üstlendiği önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dadak yer alırken, Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncular da kadroda dikkat çekiyor.

FİLMİN KONUSU

Genç bir kadın olan Hicran’ın, babasının zoruyla nişanlanması üzerine gelişen olayları konu alıyor. Hicran, bu baskıdan kaçmak için çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Onun evlenmek istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemese de zamanla istenmemenin yarattığı rahatsızlıkla Hicran’ı bulmak için İstanbul’a gider ve onunla yüzleşmeye karar verir.